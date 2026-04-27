Valeria Marini entra al Grande Fratello Vip, ma è solo un altro modo per testare l'autocontrollo di Antonella Elia e per sollevare gli ascolti (e gli scontri)

Cosa si fa al Grande Fratello VIP quando si vogliono sollevare gli ascolti? Quando gli scontri tra Antonella Elia e Paola Caruso non bastano. Quando i coup de théâtre di Alessandra Mussolini iniziano a sembrare routine. Si fa una cosa sola: si chiama lei, la mascotte dei reality, la garanzia di caos organizzato e glitter televisivo. Valeria Marini.

Soprattutto quando la prima finalista appena annunciata è la sua storica rivale: Antonella Elia. Una dinamica che sa già di sceneggiatura perfetta, ma soprattutto di assedio alla capacità di autocontrollo della Elia, che finora ci ha stupiti. Perché certe storie in televisione non finiscono mai davvero, si mettono in pausa e si tirano fuori quando serve agli ascolti.

Valeria Marini è entrata ieri nella casa durante un freeze, quel momento sospeso in cui tutto si ferma tranne chi deve fare il suo ingresso trionfale. Gli altri concorrenti immobili con occhi spalancati e le espressioni a metà tra lo shock e la consapevolezza di stare assistendo a qualcosa che creerà altro scompiglio in casa.

Gli altri abitanti erano increduli, o quasi. Perché Francesca Manzini aveva già colto gli indizi disseminati dagli autori: la valigia viola, il boa e quell’estetica poco sobria e inconfondibile che non lascia spazio a molti dubbi. Le opzioni erano due: Marini o Cristiano Malgioglio.

Valeria entra come se fosse casa sua. D’altronde non è la prima volta che fa il suo ingresso dalla porta rossa. Il Grande Fratello VIP per lei non è un’esperienza, è un habitat. Sa dove mettersi, come muoversi, quando parlare e soprattutto quando alzare il livello della scena. Non è solo una concorrente, è un dispositivo narrativo e una garanzia di trash che serve tanto agli autori.

Tra le varie reazioni sorprese, quella che si è fatta notare di più è stata proprio Antonella Elia. Nessun entusiasmo o finta diplomazia televisiva. Non ha partecipato al brindisi di benvenuto e si è mostrata visibilmente infastidita. Perché tra le due non c’è solo antipatia, ma una competizione antica e quella tensione mai risolta che il pubblico conosce bene e che ora torna a galla nel momento perfetto.

Nel frattempo, come da copione, bastano poche ore perché Valeria Marini diventi già contenuto virale, tra frame, clip e gif: ogni sua espressione è materiale da meme. Non serve nemmeno che succeda qualcosa di clamoroso, basta la sua presenza.

Per esempio, ieri Valeria ha condiviso con Alessandra e Paola l’acqua benedetta della “madonna del miracolo”. Un gesto a metà tra devozione e spettacolo, perfettamente in linea con il suo essere credente. E ovviamente non poteva mancare il commento tagliente di Antonella Elia sul suo ingresso: “Così si è formato il trio delle tre cornacchie”.