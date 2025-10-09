Com’è Roast in Peace su Prime Video? Ve lo raccontiamo qui: Lamborghini ‘camorrista culona’, Saviano che ‘non scopa’ e la furia di Francesco Totti

L'atmosfera si fa decisamente meno scanzonata con Francesco Totti che nessuno dei comici ha davvero voglia (e coraggio) di perculare. Ferrario, da fervente romanista, si rifiuta "perché insultarlo per me sarebbe come chiedere a un fedele di insultare il proprio dio. Con la differenza che di Dio si è solo sentito parlare, invece io il cucchiaio di Totti a Van Der Sar l'ho visto coi miei occhi". Più coraggiosi Nuzzo e Di Biase che lo irridono in qualità di trombador ("In campo facevi il cucchiaio, ma a letto tutto il resto pure la candela e la carriola!"). Er Pupone, nonostante da format non possa aprir bocca, li gela: "E che? Stavate in camera mia?". Va meglio a Giraud che sopravvive incolume dopo avergli detto "Francè, in carriera te sei scopato mezza Paperoli", ma forse solo perché il nostro 'ha un debole per le ragazze di Roma Nord", ricorda la comica. Arnera sostiene che sia impossibile perculare Totti: "Cosa gli dovrei dire? Ti piace la f*ga, eh, brighella? Ma dai, c'ha ragione!", mentre Eleazaro scatena la furia cieca del campione giallorosso. Appena si arrischia a pronunciare le parole "acccusato di evasione fiscale", Totti sbotta: "Tutte str0nzate!". Da lì, comincia a guardare il comico come solo un caimano punterebbe una nutria di fiume. Il comedian comunque tenta di proseguire ("Avrà anche un patrimonio di 80 milioni ma se consideriamo l'abbonamento a Duolingo per imparare l'italiano, restano pochi spicci") ma il re de Roma glielo impedisce interrempendolo: "Perché lo dici? Sono mai venuto a chiederti qualche cosa de sordi?". Rossi abbozza: "Ero spaventato da un'altra ospite, ma evidentemente mi sbagliavo". Er Pupone non lo fa prigioniero: "Ma tu vai vai tranquillo, tanto io in questo momento sono morto. Tieni conto però che se i morti s'incazzano è peggio...".

Chiude Rapone dando prova di enorme paraculaggine tattica: a ogni frecciata che lancia, gli domanda perdono praticamente in ginocchio, premettendo anzi che le battute al vetriolo non siano state scritte da lui, bensì degli autori del programma "che purtroppo sono pure fan di Ilary Blasi. Io adesso sono qui per leggerle ma non penso niente di quello che dirò. Sono qui solo per i soldi. Come del resto anche tu, visti gli alimenti che devi dare alla tua ex!". Infine, gli scocca la stoccata più mortifera dell'intera puntata: "Nonostante tutto, Totti è rimasto un monumento alla capitale, come il Colosseo: un tempo il cuore dello sport romano, oggi un’antica rovina con cui farsi due foto". Ouch.

Totti si congeda definendo i comici 'infami' e 'bipolari', ma col sorriso. Mentre aspettiamo uno spin-off con il dietro le quinte di questo show per sincerarci di quanti ne avrà menati per davvero nei camerini - o aspettandoli fuori al parcheggio, magari date un occhio a 'Roast in Peace', Prime Video. Un antico e intramontabile adagio recita che 'scherzando si può dire tutto, perfino la verità'. E deve averlo postulato Sigmund Freud. Oppure Francesco Totti, uno dei due. Che ovviamente sono la stessa cosa, zero differenze, ci mancherebbe. Mica vogliamo finire R.I.P qui.