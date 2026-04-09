The Boys 5, chi muore nell’ultima stagione ora su Amazon Prime Video e chi vince tra Patriota e Butcher?

Su Polymarket si accettano scommesse su The Boys 5 (così come su qualsiasi altra cosa). È uscita su Amazon Prime Video l’ultima stagione della serie creata da Erik Kripke, un “documentario” (così l’ha definita Kripke) sugli Stati Uniti di Donald Trump. Patriota è la versione “super” dell’attuale inquilino della Casa Bianca. L’antieroe è praticamente invincibile, The Donald probabilmente no. Entrambi hanno una cosa in comune: non faticano a usare la violenza. Di quella stessa violenza ne fanno le spese in tanti. Ma chi? Vediamo quali sono le morti più probabili in The Boys 5.
Il primo (e chi ha visto i primi due episodi sa) è A Train, l’uomo più veloce del mondo, dato al 99% come morto e puntate per il “sì” che valgono poco meno di un dollaro e il “no” fermo a 1,4 cents. Il volume totale delle puntate su di lui è di 8.292 dollari. Frenchie è il secondo dato come più probabile (86%) e un volume di scommesse di 13.354 dollari. Il sì vale 87 cents e il no 15 cents. Terzo più probabile: Patriota, 30.041 dollari, 81% di probabilità. Ben 72% di possibilità per Abisso, che però ha un volume di puntate più basso, solo 923 dollari. Latte Materno, M.M, è tra i personaggi con più volume di scommesse, ben 21,287 dollari, secondo solo a Patriota, ma una probabilità bassa: 39% che muoia nella quinta stagione. Seguono Kimiko, 38% e 11,415 dollari di volume, e Soldatino al 31% e 12,096 per quanto riguarda l’ammontare delle puntate. Gli ultimi tre sono Hughie, 20% e 3,076 dollari di volume; Butcher, 19% e 21,855 dollari; e Starlight, la meno probabile a morire, secondo gli scommettitori, con solo il 18% di possibilità e un volume basso: 889 dollari.
Nella pagina di Polymarket dedicata ci sono delle indicazioni su come intendere effettivamente la morte di un personaggio: nella serie deve comparire “il personaggio specificato deceduto sullo schermo, oppure la sua morte deve essere chiaramente dichiarata come avvenuta, anche se fuori scena (ad esempio: altri personaggi ne confermano la morte in una conversazione, si svolge il funerale del personaggio, ecc.)”. Se invece un personaggio muore ma successivamente “ritorna in vita” per una scelta narrativa, “quella morte sarà comunque considerata valida. Anche le morti che avvengono in qualsiasi linea temporale o dimensione rappresentata in The Boys 5 saranno conteggiate ai fini della risoluzione”. Non sono considerate invece le morti che avvengono in altri media, “podcast o fumetti”.