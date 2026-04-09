The Boys 5, chi muore nell’ultima stagione ora su Amazon Prime Video e chi vince tra Patriota e Butcher?

Il primo (e chi ha visto i primi due episodi sa) è A Train, l’uomo più veloce del mondo, dato al 99% come morto e puntate per il “sì” che valgono poco meno di un dollaro e il “no” fermo a 1,4 cents. Il volume totale delle puntate su di lui è di 8.292 dollari. Frenchie è il secondo dato come più probabile (86%) e un volume di scommesse di 13.354 dollari. Il sì vale 87 cents e il no 15 cents. Terzo più probabile: Patriota, 30.041 dollari, 81% di probabilità. Ben 72% di possibilità per Abisso, che però ha un volume di puntate più basso, solo 923 dollari. Latte Materno, M.M, è tra i personaggi con più volume di scommesse, ben 21,287 dollari, secondo solo a Patriota, ma una probabilità bassa: 39% che muoia nella quinta stagione. Seguono Kimiko, 38% e 11,415 dollari di volume, e Soldatino al 31% e 12,096 per quanto riguarda l’ammontare delle puntate. Gli ultimi tre sono Hughie, 20% e 3,076 dollari di volume; Butcher, 19% e 21,855 dollari; e Starlight, la meno probabile a morire, secondo gli scommettitori, con solo il 18% di possibilità e un volume basso: 889 dollari.