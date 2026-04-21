Il grande trasloco: la tv è morta e i suoi scheletri li trovi nei podcast

In principio era il caos, ed era bellissimo. Il podcast, in Italia, è nato come un atto di insubordinazione, una sorta di pirateria 2.0. Era lo scantinato buio dove potevi sentire il fiato corto di chi parlava, la sgrammaticatura sincera, il pensiero scorretto che in Rai o a Mediaset avrebbe fatto saltare i tappi a tre consigli di amministrazione e scatenato un’interrogazione parlamentare prima della fine del primo blocco pubblicitario. Era l’ultima frontiera. Poi, come sempre accade quando una prateria è vergine e promettente, sono arrivati i colonizzatori con le loro valigie di velluto e i loro uffici stampa al seguito.

Oggi, se navighi tra le tendenze di Spotify o YouTube, la sensazione è quella di trovarsi nella gigantesca sala d’attesa di un dentista di lusso: tutto è bianco, tutto è profumato, tutto è sterilizzato a prova di batterio. Ma soprattutto, tutto è maledettamente, tragicamente politically correct.

Avete notato il fenomeno? Le classifiche dei podcast italiani oggi sembrano il palinsesto di Rai 3 o di Italia 1 della fine degli anni '90, ma con una connessione in fibra e microfoni da mille euro. I volti noti, i reduci della prima serata, i personaggi che la TV ha masticato e sputato (o che semplicemente hanno capito che il vento è cambiato) hanno attuato il Grande Trasloco.

Si sono seduti davanti a un microfono a condensatore, hanno buttato via la cravatta per indossare una felpa oversize da "streetwear dei poveri" per sembrare più vicini alla strada, e hanno riproposto lo stesso identico schema che ha ucciso la seconda serata televisiva: l’assenza totale di rischio. Il podcast è diventato il nuovo promozionificio. L’artista non viene più per raccontarsi, viene per timbrare il cartellino. C'è il libro da piazzare, il tour da sold-out preventivo, la serie Netflix da pompare. E il podcaster di turno, che una volta era un intervistatore d'assalto con la curiosità di un detective, si è trasformato in un valletto compiacente che porge la domanda su un vassoio d’argento.

Ma l'abisso lo tocchiamo quando nel salottino entra il Politico. Disperati per un consenso che scivola via tra le dita e terrorizzati dall'irrilevanza anagrafica, i leader nostrani hanno scoperto il podcast. Ma lo hanno scoperto come un antropologo ottocentesco scoprirebbe una tribù amazzonica: con una superiorità malcelata e una totale ignoranza delle regole del luogo.

Il politico nel podcast è uno spettacolo grottesco. Lo vedi lì, teso come una corda di violino, che cerca di usare il "tu" colloquiale mentre il suo cervello ragiona ancora per "inerenti premesse" e "dinamiche parlamentari". Cercano di intercettare un bacino di giovani che non conoscono, parlando un linguaggio che non gli appartiene, tra una battuta forzata e un aneddoto studiato a tavolino per sembrare "uno di noi".

Il risultato non è la disintermediazione, ma una farsa. Trasformano uno spazio di approfondimento in un micro-comizio senza contraddittorio, convinti che basti togliersi la giacca e bere una birra artigianale davanti a una sony per diventare cool. Invece di portare la politica ai giovani, portano il teatrino del Transatlantico in streaming, svuotando il mezzo di ogni credibilità e la politica di ogni briciolo di dignità rimasta. È il cringe elevato a strategia elettorale.