È mai possibile che il supervisore Var Andrea Gervasoni venga interrogato 4 ore per una sola partita? “Su Inter-Roma una domanda veloce”. Ma forse con il pm ha parlato anche di altro

Dura tanto l’interrogatorio del supervisore Var Andrea Gervasoni, indagato in concorso per frode sportiva nello scandalo “arbitropoli”: 4 ore. Lunghe ore passate a colloquio con il pm Maurizio Ascione. E allora davvero possono aver parlato di una sola partita? La gara in questione sarebbe Salernitana-Modena, dove è contestato un rigore dato e poi revocato su presunte pressioni proprio di Gervasoni sul Var Nasca, che ha poi richiamato l’arbitro Guia all’on field review. “Fai vedere il video, fai rivedere il video, senti quello che aveva da dire lui, senti il filmato, eccoci qua”, ha detto il suo legale Michele Ducci. Accertamenti che richiedono tempo. Ma così tanto? E su Inter-Roma? “Una domanda veloce”, ha ribadito ancora l’avvocato. Il fatto in questione, nel big match, è il fallo da rigore (non fischiato) di Ndicka su Bisseck, episodio che costa punti ai nerazzurri in favore del Napoli. Dal filmato sarebbero stati tagliati alcuni secondi, nascondendo un presunto intervento esterno alla sala Var. Tutto da dimostrare. Di questa inchiesta sappiamo ancora troppo poco. Al momento nessun club sembra coinvolto. È solo un caos interno al mondo arbitrale. Il tutto nel mezzo di una tempesta sul calcio italiano, tra l’eliminazione della Nazionale dal Mondiale e l’elezione del prossimo presidente federale Gabriele Gravina. Il favoritissimo è Giovanni Malagò ma anche lì serve aspettare.