Tutto il romanticismo di Dario Hubner contro il calcio “da fighette”: gli anni d’oro di Tatanka”, lo scaz*o tra Baggio e Adani, il Var, gli stranieri e la Nazionale senza ricambio

Mentre tutti parlavano, Dario Hubner segnava. È stato così per tutta la carriera. Ora che non gioca più, Tatanka ha pure parlato. Lo ha fatto al podcast Centrocampo. Amato da tutti per i gol e l’atteggiamento: sacrificio dentro il campo e fuori, prima del campo. È lui il bomber di provincia per eccellenza, quello del calcio dopo lavoro, sveglia alle 6:30 per montare finestre e della dieta non professionale. I temi toccati sono importanti. Il calcio in Italia sta cambiando, una vita come quella di Hubner non sarebbe possibile: dalla prima categoria fino alla Serie A, esordisce con il Brescia, segna 16 gol subito, ma la squadra retrocede in B. Due anni dopo la risalita e l’arrivo del campione: Roberto Baggio. “Con lui non puoi litigare”, dice, “se ti arrabbi con lui sei tu ad avere un problema”. Ma sul presunto scontro tra Lele Adani e il Divin Codino, che anni dopo parlò dei calciatori che “non sapevano fare un passaggio e ora commentano in tv”, non si esprime. Ad ogni modo, con Baggio e Tatanka il Brescia arriva settimo, miglior piazzamento della storia per il club lombardo. L’anno dopo va a Piacenza e vince la classifica cannonieri con 24 gol. Ha vissuto un calcio diverso, Tatanka Hubner. Un calcio anti-moderno: “Oggi i difensori non possono difendere”, manca la possibilità di stare a contatto con l’avversario, “io ho avuto tantissimi rigori, che non me li han dati, sacrosanti, oggi me li avrebbero dati”. “Credo che il Var sia importantissimo, perché una squadra piccola conta quanto quella grande”, prosegue ancora l’ex attaccante. Le cose oggettive, infatti, vengono segnalate indipendentemente dal blasone del club: se è oltre la linea si fischia. Poi, su tutto il resto, “i chiari ed evidenti errori”, regna ancora il caos.