Il calcio a pezzi: ma cosa c’è davvero nella lettera di denuncia dell’assistente Domenico Rocca? I presunti favoritismi per certi arbitri, le “bussate” di Rocchi, i giocatori “minacciati di morte”

Nell'ultima stagione della sua carriera, quella 2024-2025, Rocca viene designato per 14 partite in tutto: una sola in Serie A, tredici in Serie B. A fine stagione, il suo nome compare nella lista dei 14 assistenti dismessi dall'organico della Can, pare spiegazioni particolari o motivazioni tecniche. La missiva, indirizzata alla Commissione Arbitrale Nazionale, è un documento lungo e articolato. Rocca la fa circolare anche su arbitri.com, sito specializzato del mondo arbitrale italiano, dove viene pubblicata e commentata dagli addetti ai lavori. L'incipit è diretto: “Mai avrei immaginato di dover giungere a scrivere alla mia commissione. Chi mi ha insegnato ad arbitrare ed a stare nell'associazione è stato Stefano Farina, il quale mi aveva convinto e insegnato che dell'organo tecnico ci si dovesse fidare a prescindere. E così è stato fino a che non siete arrivati voi”. Poi Rocca entra nel merito. I temi affrontati nella lettera si articolano su più livelli. Il sistema di valutazione, per esempio. Rocca contesta il meccanismo con cui vengono attribuiti i voti agli assistenti arbitrali. Sostiene che “la stagione sportiva ancora in corso (per gli altri) ha evidenziato, senza alcun dubbio, l'utilizzo parziale delle votazioni, l'assenza di criterio nelle designazioni, la violazione dei principi di correttezza e lealtà e, soprattutto, l'alterazione della corretta concorrenza e delle relative valutazioni”. Il senso, tra le righe: favoritismi verso alcuni, criteri più severi verso altri. Un ulteriore tema centrale: la compilazione della graduatoria. Rocca spiega che a suo dire la graduatoria di merito che determina la permanenza in categoria venga costruita ad hoc da qualcuno: “Sulla scorta della media tra i voti degli organi tecnici e quelli degli osservatori, governati dalla c.d. Con, la quale, anch'essa, dovrebbe essere organo terzo e imparziale”. La Con è la Commissione Osservatori Nazionali, organo che dovrebbe essere indipendente dalla direzione tecnica: secondo Rocca sostiene che questa indipendenza non esiste. I criteri di permanenza poi non sarebbero chiari. L'ex assistente rileva che con la governance in carica erano stati modificati: “Avete reintrodotto il limite di età e aggiunto il limite temporale decennale, superabile soltanto se inseriti tra i primi 40 assistenti della graduatoria di merito”. Una norma che, nella lettura di Rocca, diventa discriminatoria se la graduatoria è compilata con criteri non meritocratici. Nel sistema Aia, ogni assistente arbitrale viene valutato dopo ogni gara da due figure distinte: l'Organo Tecnico, emanazione diretta della Commissione Arbitrale Nazionale, e l'Osservatore della Con (Commissione Osservatori Nazionali), che dovrebbe operare in modo indipendente. La media finale risulta dalla media tra i due giudizi, espressi in una scala che oscilla tra 8.20 e 8.70, dove ogni decimale ha peso specifico rilevante. È quella media a determinare la posizione nella graduatoria di merito. Ci sarebbero, sempre stando a Rocca, dei casi specifici di voti contestati: partite singole, voti ricevuti, confronti con colleghi che avrebbero ottenuto valutazioni migliori pur avendo commesso errori oggettivi e riconosciuti. Cita la partita a Pisa dove riceve 8.50 da Rocchi, ma sottolinea che lo stesso voto viene attribuito in modo differente a un collega, Garzelli, che nei briefing aveva ricevuto critiche più pesanti: “Al termine di quella gara apprendevo che la posizione in graduatoria di Garzelli era davvero di poco migliore della mia, eppure il medesimo aveva disputato 10 gare di serie A e 8 di serie B, con la prima gara in A ad Udine dove da 8.40 che prese con l'Oa (l’Osservatore arbitrale, ndr) la commissione gli aveva abbassato il voto addirittura ad 8.20 ma nonostante il voto altamente negativo lo stesso usciva tranquillamente sempre in Serie A, mentre io ero fermo a 13 gare di B e una gara di A... per compassione”. Cita anche la sua ultima partita, Spezia-Cremonese del 9 maggio 2025, giudicata positivamente dai colleghi ma valutata con un voto a suo parere incongruo, senza neanche il colloquio di fine gara da parte dell'osservatore: “L'Oa entrava negli spogliatoi, non facendo il colloquio di fine gara, (cosa alquanto grave) salvo inviare alle 24:01 la valutazione di 8.40 su una partita di normale difficoltà”. Il passaggio che poi risulterà più rilevante sul piano penale è quello in cui Rocca descrive la presunta capacità di Rocchi di influenzare i voti anche dell'organo che dovrebbe essere indipendente: “Raggiunto telefonicamente, Rocchi mi confermava che la valutazione Con era soggettiva e poteva essere anche errata, ma, essendo presente l'Ot Con, non era possibile procedere ad alcuna modifica del voto”. L'ultimo blocco della lettera - quello che ha avuto la maggiore risonanza mediatica - riguarda episodi di campo specifici. Rocca non parla soltanto di se stesso e della propria carriera. Parla del sistema. E indica tre situazioni concrete che, a suo giudizio, configurano violazioni dei protocolli.