“Voglio essere ricordato come Campione del Mondo con la Ferrari, non per i numeri”: a Miami Charles Leclerc snobba i record, parla di presente, futuro e poi ringrazia la F1

Poi c’è il capitolo dei cambiamenti regolamentari introdotti durante la pausa, dopo settimane di lamentele e riflessioni. Leclerc era stato tra le voci più dure, ma a Miami si è detto soddisfatto: “Mi sono sentito ascoltato. Normalmente siamo programmati per guardare solo alla performance, ma stavolta l‘abbiamo messa da parte per far sì che queste auto tornino a sembrare delle vere F1, specialmente in qualifica. C’erano dei filtri software, dei comportamenti bizzarri per cui se andavi a tavoletta e poi alzavi il piede accadeva qualcosa di diverso da ciò che volevi. Ora è stato risolto: potremo tornare a guidare con l’istinto”.

Un passo avanti, ma sul bagnato i problemi restano e proprio questo weekend potrebbe essere critico viste le previsioni: “La cosa strana di queste auto è che sul bagnato rischi di arrivare in fondo al rettilineo molto più veloce che sull’asciutto, perché non hai il ‘cut’ del motore visto che le batterie non usano la stessa energia. Ti trovi in situazioni complicate con visibilità zero, a tavoletta, sperando solo che chi ti precede non sia più lento di te. In quelle condizioni siamo passeggeri, non è questione di coraggio. Spero che le piccole modifiche fatte durante la pausa bastino, ma solo il tempo ci dirà se abbiamo fatto abbastanza”. Intanto, gli anni passati nel box della Ferrari lo hanno reso una leggenda della Scuderia. Lui, però, vuole di più.