Ma in che senso domenica il GP di Miami potrebbe saltare? C’entrano la sicurezza e, soprattutto, una legge americana: ecco cosa potrebbe succedere…

La legge statunitense, infatti, impone la sospensione di qualsiasi grande evento pubblico all’aperto in caso di rischio fulmini nelle vicinanze, indipendentemente da quanto stia effettivamente piovendo. Non è una decisione della direzione gara, e non è nemmeno una valutazione discrezionale del direttore di corsa. È un obbligo e le ragioni sono concrete: con i fulmini l’elicottero medico non può volare, rendendo impossibile garantire i soccorsi in caso di incidente grave. E in questi casi il pubblico sugli spalti non può restare esposto, il che significa evacuazione e blocco totale dell’evento.

Questa norma, essendo valida su tutto il territorio americano, vale anche per gli altri due appuntamenti made in USA del calendario: prima Austin, poi Las Vegas. Ed è per questo che il regolamento sportivo prevede per queste tre gare una procedura dedicata, diversa da tutto il resto del Mondiale.

Concretamente, in caso di temporale la gara verrebbe sospesa con bandiera rossa. Tutte le vetture rientrerebbero ai box, si fermerebbero nella fast lane e aspetterebbero l’istruzione per essere spinte all’interno dei garage. Fin qui, niente di diverso da una normale sospensione. La differenza è che in America, una volta in garage, i meccanici possono lavorare sulle macchine al riparo, cosa che per le altre gare non è consentita. Una finestra che può cambiare le strategie e, potenzialmente, alterare gli equilibri della gara.