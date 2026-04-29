Attenzione, le innovazioni Ferrari lasciano a bocca aperta McLaren: “Quando abbiamo visto l’ala ci siamo chiesti, ma è legale?”. E da Miami in poi ci si gioca tutto per recuperare su Mercedes

La Ferrari è tornata a fare scuola lasciando a bocca aperta gli avversari. Pausa finita, la F1 torna in pista ma a Miami non si parla solo di gara. Nel paddock dell’Hard Rock Stadium, l’argomento tecnico che tiene banco è uno solo: l’ala macarena della SF-26, quella che si ribalta, che Maranello ha tenuto nascosta per mesi con cura. Era apparsa nei test in Bahrain tra i dubbi generali, poi era sparita. Un breve ritorno nelle FP1 in Cina, poi via di nuovo. La settimana scorsa, nel filming day a Monza, la versione evoluta ha ripreso a girare. E questo fine settimana arriverà il debutto ufficiale sulla SF-26.

Un’innovazione che ha colpito il paddock intero, come testimoniato anche dalle parole di Rob Marshall, direttore tecnico della McLaren e uomo che prima ha contribuito a costruire l’egemonia Red Bull, poi alla rinascita dei papaya. In un incontro con la stampa internazionale, infatti, l’ingegnere è stato chiaro: “Quando abbiamo visto per la prima volta quell’ala sulla Ferrari, il pensiero è stato immediato: ‘Siamo sicuri che sia legale?’. La risposta è sì, lo è”, ha spiegato come riportato dai colleghi di Automoto.it. “E bisogna dare atto ai colleghi di Maranello di aver fatto un lavoro straordinario. Non si tratta solo dell’ala in sé. È il modo in cui hanno integrato l’uscita dello scarico, il modo in cui gestiscono le contropressioni e le strutture d’impatto. È un’interpretazione intelligente, oserei dire brillante”.