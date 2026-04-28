“Tra Miami e Canada arriverà una McLaren completamente nuova, sul motore ora siamo più preparati”: attenzione, dal prossimo GP problemi in vista per Mercedes e Ferrari?

Dopo un inizio complicato, la McLaren attacca e mette nel mirino Ferrari e Mercedes. Tre gare, quarantacinque punti, un distacco di quarantaquattro dalla Ferrari e ottantanove dalla Mercedes di Antonelli che guida il Mondiale. Norris e Piastri sono quinto e sesto, lontani da dove vorrebbero essere. Eppure, sui papaya ci puntano in tanti, specie dopo l’ultimo GP in Giappone.

Il motivo è semplice: fin qui, McLaren ha corso con la stessa vettura che aveva debuttato nello shakedown di Barcellona, fatta eccezione per delle piccolezze. E nonostante ciò, dopo aver iniziato soprattutto a sfruttare a pieno la power unit Mercedes, a Suzuka prima della Safety Car Piastri era stato uno dei protagonisti, pienamente in lotta per la vittoria.