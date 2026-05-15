Il presidente della FIA Ben Sulayem assicura: “La F1 del futuro con V8, 780 cavalli e un bel sound”. Ma se così non dovesse essere, che succede? 

Il ragionamento sulla sostenibilità ambientale è quello che ha guidato le scelte degli ultimi anni, ma Ben Sulayem sembra voler cambiare prospettiva: “Con il carburante sostenibile, che è già disponibile, ora possiamo costruire nel modo giusto. Poi c’è anche un certo ripensamento, con il mondo intero che sta guardando ai veicoli elettrici in modo diverso. È l’unico modo per arrivare dove vogliamo, ovvero a un ambiente più pulito? No, non è l’unico modo, ce ne sono altri. C’è il carburante sostenibile, si può pensare di inserire un piccolo motore elettrico e renderlo ancora più pulito”.

Sul fronte costi, la visione è altrettanto netta: “Stiamo lavorando con i team per assicurarci che il nuovo motore sia conveniente, in modo che non si debba più pagare un milione e mezzo di euro per un motore. Chi può permettersi una trasmissione che ora costa 9 milioni? Dobbiamo avere una buona base, ma questi sono i costi attuali. È qui che entra in gioco il ruolo della FIA”.

Poi, per concludere, ecco le specifiche tecniche: “Sarà anche leggero, perché una delle cose peggiori per un pilota, e io sono stato un pilota, è il peso. Portiamole a circa 600-620kg. Con un motore da 780 cavalli, un bel suono, un prezzo accessibile… è così che possiamo sostenere al meglio la F1”.