Ma davvero BYD entrerà in F1 con Christian Horner? Il piano del colosso cinese per prendersi il Circus è chiaro, ma diventare il 12° team in griglia non è (per niente) scontato

Dopo il mondo dell’automotive, la Cina avrebbe puntato a quello della F1. La notizia circola da giorni e ha già fatto il giro del paddock: BYD, il colosso cinese d’elettrico che ha sorpassato Tesla come primo produttore mondiale di auto elettriche, starebbe valutando seriamente un ingresso in F1. E al centro di questa storia c’è anche Christian Horner, che da ormai una decina di giorni, 12 con precisione, è libero di rientrare nel mondo della F1 in qualsiasi veste avendo concluso il periodo di gardening leave seguito al licenziamento dalla Red Bull nell’estate del 2025.

L’indizio principale, come riportato da PlanetF1, è abbastanza chiaro: in occasione del Festival di Cannes, Horner si è recato in Francia per incontrare Stella Li, vicepresidente di BYD. Sarebbero stati due giorni di riunioni, con Li descritta come “molto entusiasta” della possibilità di entrare in F1. D’altronde, la stessa vicepresidente aveva già dichiarato pubblicamente il proprio interesse: “Mi piace la F1 perché parla di passione e cultura, e le persone sognano di farne parte”, aggiungendo che BYD sta “discutendo” internamente la possibilità di entrare in griglia, il che darebbe l’opportunità di “mettere alla prova la nostra tecnologia”.