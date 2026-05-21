Fermi tutti, abbiamo trovato il Tallone d’Achille di Max Verstappen nelle corse in auto: disastro vero in NASCAR al simulatore

Max Verstappen è umano e una delle ultime sessioni al simulatore ce l’ha confermato. Siamo a Miami, ultimo GP corso dalla F1 prima della mini pausa. L’olandese è nell’hospitality Red Bull insieme al suo compagno di squadra, Isack Hadjar, e Connor Zilisch, astro nascente della NASCAR e atleta Red Bull. I tre ridono tra di loro, poi arriva il momento per una specie di sfida: riuscire a primeggiare al simulatore affrontando a tutto gas il semi-cittadino con una Ford Mustang in versione Stock Car. Un gioco da ragazzi per uno come Max, verrebbe da pensare.

Il primo a scendere in pista è Zilisch, che quella vettura la guida anche nella vita reale e lo scorso anno ha sfiorato il titolo Nascar. Sin dalle prime curve Max e Isack capiscono che la sfida sarà molto meno semplice di quel che credevano, con la Ford che sbanda da una parte all’altra, fatica ad entrare in curva e in uscita scarica tutta la propria potenza in maniera brutale. L’americano completa il suo primo giro, poi si gira, tutto questo mentre l’olandese commenta scherzando: “Sarà orrendo guidare questa macchina su questo circuito”.