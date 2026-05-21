Ma l’avete sentito Kimi Antonelli? Queste sono bombe dal futuro: “Si sta iniziando a creare questa dinamica…”

In questo avvio di stagione, Kimi Antonelli non smette mai di stupire. L’italiano ha infilato tre vittorie su quattro gare, si è preso la leadership del mondiale e ha lanciato un segnale pesante soprattutto al primo dei suoi avversari, George Russell. Una situazione per certi versi inimmaginabile, che mai come in questi mesi l’ha esposto alla luce dei riflettori. Nel paddock il timore principale era quello di una pressione sempre più forte e difficile da gestire, eppure più si va avanti e più l’italiano sembra tranquillo, in pieno controllo della situazione.

È questa la sensazione che si ha sentendolo parlare a Montreal, alla vigilia del quinto appuntamento stagionale. Una pista che gli piace e dove, la scorsa stagione, ha conquistato il suo primo podio in F1. Kimi inizia riflettendo sul presente, poi sposta l’attenzione sul futuro prossimo, non per forza tutto in discesa: “È stato un grande inizio di stagione e l’obiettivo è continuare così, però è inevitabile che prima o poi arrivi un weekend che non andrà secondo i piani. Per questo è importante restare sempre con i piedi per terra, perché se arriverà un momento difficile, e ovviamente spero di no, non sarà così duro da gestire”.