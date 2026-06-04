Charles Leclerc punta sul rosso a Monaco e fa impazzire la sala stampa: “Qui scommetterei su di noi”. Davvero Ferrari può vincere?

Tutto ciò mentre il mercato piloti si muoveva in silenzio. Qualcuno aveva provato a bussare alla sua porta, ma la sua risposta era già scritta. “Non avevo una scadenza in mente per la firma del rinnovo, per me era tutto chiaro: amo il team e credo sia evidente all’esterno”, racconta sorridente durante la conferenza stampa che ha aperto ufficialmente il fine settimana. “Sono da 10 anni in Ferrari nel suo complesso, hanno creduto in me e mi hanno aiutato a essere dove sono oggi. Credo nel progetto e credo fortemente in Frederic Vasseur, abbiamo un ottimo rapporto e credo sia la persona che possa riportare la Ferrari al vertice. Per questo sono e sarò ancora qui”. Poi, su chi lo avesse cercato, taglia corto: “C’erano altre opzioni, ma non dirò di chi si tratta. Per me restare in Ferrari è la cosa più naturale”.

Una fiducia mai messa in dubbio, rinnovata e che lo rende sempre più “Mr Ferrari”, come lo aveva definito Hamilton al suo arrivo a Maranello. Perché ormai, a quasi otto stagioni da quel primo anno vestito di rosso, della Scuderia Leclerc ne è diventato un simbolo per davvero. Lui, che quella squadra l’ha sempre tifata e sognata.

Tolto il rinnovo, davanti a sé c’è una gara da correre, e non una qualunque. Monaco, il posto in cui Charles sente tutto più vicino. Sempre in conferenza stampa gli viene chiesto della dichiarazione di Lando Norris, che aveva indicato Ferrari come favorita sul circuito di casa. Leclerc non conferma, ma non si nasconde nemmeno: “Non sono d’accordo, anche se penso che siamo in una situazione migliore rispetto alle altre piste. Se c’è un tracciato su cui scommetterei su di noi, quello è Monaco. Tuttavia credo che la Mercedes abbia un vantaggio significativo sin dall’inizio dell’anno e qui vedo bene anche McLaren e Red Bull”.