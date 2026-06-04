Sull’Isola di Man per entrare nella storia del Tourist Trophy: Andrea Majola corre con la Paton brandizzata Escort Advisor. E pure Brad Pitt si ferma a guardare

C'è un posto nel mondo dove le strade diventano circuito e i muretti a secco fanno da barriere. L'Isola di Man è uno luogo che assomiglia a uno stato mentale. Ogni anno, il Tourist Trophy richiama qui uomini e donne disposti a sfidare decine di chilometri di strade pubbliche a velocità che non hanno senso se le spieghi a qualcuno che non c'è mai stato. Il Mountain Course attraversa villaggi addormentati, campagne battute dal vento atlantico e salite che spariscono nella nebbia. In questo contesto arriva Hollywood. Nei paddock del TT, Brad Pitt si è fermato accanto alla Paton di Andrea Majola, lo spezzino in gara con il Majo Road Racing Team by Escort Advisor. Pitt si è trattenuto a lungo nell'area paddock: l'attore e produttore americano sta seguendo le riprese di Isle of Man, nuovo progetto cinematografico dedicato proprio al Tourist Trophy. Protagonista è Channing Tatum, che interpreta un pilota alle prese con il Mountain Course e con tutto ciò che il TT porta con sé. E la sua attenzione è stata catturata dalla livrea della Paton, brandizzata dallo sponsor Escort Advisor con una grafica impossibile da non notare: magenta, bianco e nero e la stella con le iniziali del brand. Majola corre con il numero 16.
La troupe lavora a stretto contatto con team e piloti, cercando l'autenticità del contatto diretto. Non si tratta di ricostruire una gara in studio: si tratta di catturare un mondo. Al film si affianca anche Greatest Show on Earth, docuserie dedicata ai retroscena della competizione, ai volti meno noti, alle storie che scansate dai giornali ma che sono il vero cuore del TT. Ma sull'Isola di Man, mentre Hollywood gira e i piloti aspettano, il vero protagonista è stato il meteo. Pioggia, vento, nubi basse. Il programma del Tourist Trophy è saltato, le gare previste ieri sera sono state cancellate. È l'attesa che consuma i piloti. Per Majola e il suo team è la stessa storia. Si aspetta, si controlla il cielo, si monitora il bollettino meteo. Brad Pitt guarda con occhi da regista, la Paton brandizzata Escort Advisor aspetta il suo momento.