Sull’Isola di Man per entrare nella storia del Tourist Trophy: Andrea Majola corre con la Paton brandizzata Escort Advisor. E pure Brad Pitt si ferma a guardare

C'è un posto nel mondo dove le strade diventano circuito e i muretti a secco fanno da barriere. L'Isola di Man è uno luogo che assomiglia a uno stato mentale. Ogni anno, il Tourist Trophy richiama qui uomini e donne disposti a sfidare decine di chilometri di strade pubbliche a velocità che non hanno senso se le spieghi a qualcuno che non c'è mai stato. Il Mountain Course attraversa villaggi addormentati, campagne battute dal vento atlantico e salite che spariscono nella nebbia. In questo contesto arriva Hollywood. Nei paddock del TT, Brad Pitt si è fermato accanto alla Paton di Andrea Majola, lo spezzino in gara con il Majo Road Racing Team by Escort Advisor. Pitt si è trattenuto a lungo nell'area paddock: l'attore e produttore americano sta seguendo le riprese di Isle of Man, nuovo progetto cinematografico dedicato proprio al Tourist Trophy. Protagonista è Channing Tatum, che interpreta un pilota alle prese con il Mountain Course e con tutto ciò che il TT porta con sé. E la sua attenzione è stata catturata dalla livrea della Paton, brandizzata dallo sponsor Escort Advisor con una grafica impossibile da non notare: magenta, bianco e nero e la stella con le iniziali del brand. Majola corre con il numero 16.