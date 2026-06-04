Kimi Antonelli a Monaco? È già un killer: “Ferrari è la favorita, qui vanno sempre forte”. Ma intanto la sua Mercedes è stata stravolta e fa già paura

Conosce il potenziale della sua Mercedes, ma approfitta della massima attenzione intorno alla Scuderia e a Leclerc, che tutti mettono tra i favoriti. E con grande astuzia, fa anche lui lo stesso. Ma Kimi sa anche che a Monaco non si vince solo con la macchina, ma che tutti i pezzi del puzzle devono incastrarsi alla perfezione: “Abbiamo fatto delle simulazioni. Sorpassare è ancora molto difficile, anche se uno guidasse 3 secondi più lento di proposito” analizza il leader del mondiale.

“Conteranno la qualifica, la partenza e la strategia, oltre alle Safety Car, se dovessero esserci, e agli scherzi del meteo. Inoltre, bisogna avere un buon passo gara perché in molte piste l’undercut fa la differenza, ma qua può funzionare l’opposto, ossia l’overcut. Scaldare le gomme non è facile, quest’anno è molto più difficile della scorsa stagione. Questo weekend, oltretutto, abbiamo una gamma di mescole più dure rispetto all’anno scorso. Perciò sì, sarà importante partire e restare primo, ma bisogna anche avere un buon passo per aprire il gap quando serve”.

Partire e restare primo. Inconsapevolmente, o forse no, gli è bastata una frase per mettere in chiaro che, nonostante le parole dette davanti alle telecamere, l’obiettivo è esattamente quello raggiunto nelle scorse gare. E infatti, poco dopo, non manca un passaggio sull’eventuale significato di una vittoria nel Principato, sogno di chiunque scenda in pista e sfiori quei muretti nella propria carriera: “Ovviamente io vorrei vincerle tutte, questo è fuori discussione. Monaco, però, ha il suo fascino, così come la gara di casa. Vincere è bellissimo dappertutto, ma ovviamente ci sono quei posti dove è un po’ più speciale”.