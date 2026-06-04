La MotoGP torna al Balaton Park per l’ultima volta, Martin punta su Marquez e lui nega: “Se vinco, è perché gli altri stanno sbagliando”

Marc Marquez comunque non ha nascosto più di tanto il fatto di trovarsi in condizioni critiche: “Dopo il Mugello il mio migliore amico è diventato il ghiaccio”, ha detto. E ancora: “È stato tosto, anche se ho avuto un buon approccio mentale. Le uniche due volte in cui sono andato oltre al limite sono state nelle prequalifiche del venerdì (per entrare in Q2, ndr) e in qualifica il sabato”.

A fianco a lui sono seduti Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Il primo parla poco, pochissimo anzi, eppure riesce a dire sempre la cosa giusta: “Devo migliorare ovunque”, la sua risposta quando gli chiedono dove sente di dover fare l’ultimo passo per arrivare in alto. E poi: “Sono tra i più forti alla fine della gara? Sì, ma pure uno dei più lenti all’inizio”. Risate. Qualcuno dovrebbe dirgli che non è questo il modo per schivare i media e campare tranquillo.



Il secondo invece, Marco Bezzecchi, racconta di aver visto la gara almeno una decina di volte: “È stato bello, un po di cose non me le ricordavo neanche perché preso dall’emozione tante parti quando le ho viste… no, ho fatto ‘sta roba? Non me le ricordavo. Però dai, è stato bello. L’ho riguardata con i miei amici, l’ho riguardata da solo e ho cercato di capire cosa potessi fare meglio. E ho cercato di vedere bene anche il post. Mi sono piaciuto. Alla fine sulla carta il Mugello è una gara come un’altra, noi dobbiamo cercare di affrontarle tutte allo stesso modo. Poi è chiaro che per noi piloti il GP di casa inconsciamente vale qualcosa in più. Sono contento di essere riuscito a gestire bene un weekend che comunque non è semplice. Però… fondamentalmente ho fatto il mio lavoro”.



Quando gli chiedono della lotta tra lui e Jorge Martín, lui dice che è presto per parlarne. “Io per certo non ci sto pensando troppo e sono sicuro che non lo sta facendo nemmeno lui”. Per il mondiale forse no, per il podio di sabato e domenica invece è probabile che ci stiano già pensando entrambi.