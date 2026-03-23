Resident Evil 9 è l’élite mondiale dei videogiochi: gli zombie di George Romero e l’horror in prima persona lo renderanno un culto

Nel 2017 Resident Evil 7 divise il pubblico. Per alcuni era la rinascita della saga dopo i disastri di Resident Evil 6, per altri uno snaturamento totale dello spirito della serie. A distanza di anni la storia ha dato ragione ai primi. Ed è curioso vedere come qualcosa di molto simile stia accadendo oggi con Resident Evil Requiem, il nono capitolo della serie “regolare”, senza contare quindi gli spin off più o meno canonici. Il gioco, che ha per protagonisti Grace, una new entry per il franchise, e il veterano Leon S. Kennedy, a suo tempo co protagonista nel 1998 di Resident Evil 2, ha infatti ricevuto reazioni contrastanti.

Il titolo, disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2, offre un’avventura di circa una dozzina di ore e si sviluppa attraverso due sezioni di gameplay distinte, una in cui si controlla Grace e l’altra Leon. Le parti di Grace, con cui iniziamo il gioco, sono caratterizzate da una visuale in prima persona che sottolinea l’ansia e i timori di una protagonista che, nonostante sia una delle migliori analiste dell’FBI, non è una professionista sul campo. Grace deve quindi nascondersi dalle creature infette (che possiamo per semplificare le cose chiamare zombie) muovendosi attraverso androni e corridoi di sanatori colpiti da un misterioso morbo. Il suo respiro si fa spesso affannato, arriva a veri attacchi di panico e la scarsità di armi, basti pensare che avere una decina di proiettili è già una piccola fortuna, non fa che aumentarne il senso di vulnerabilità. L’introduzione degli zombie abitudinari, creature che continuano a compiere gesti che facevano quando erano in vita, come un macellaio che continua a tagliare carne in una cucina ormai distrutta, è un bellissimo quanto esplicito hommage al Romero di Day of the Dead o alle creature del manga I am a hero.