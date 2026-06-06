A Monaco come si batte Antonelli? Verstappen ed Hamilton non hanno dubbi: “Kimi, aspetta un secondo prima che si spengano luci. Anzi, due”. E poi Max tira una cannonata a George Russell

Doveva essere l’uomo di questo Mondiale, ma Antonelli prima si è messo di traverso e poi lo ha distrutto rubandogli la scena. Lui risponde parlando di sfortune e di una macchina che non gli permette di esprimersi al meglio, ma la sostanza non cambia: quattro vittorie a uno e 43 punti di distacco in classifica come i 43 millesimi che sono valsi a Kimi l’impresa nel principato.

E adesso, prima di una gara che già l’anno scorso l’aveva fatto impazzire, costretto a tagliare la chicane dopo il tunnel per passare Albon e beccandosi poi una penalità, arriva anche l’attacco di Max. Insomma, non un bel momento per essere George Russell. Anche perché, nel Principato, c’è già chi parla di un nuovo assalto a Max di Toto Wolff per il 2027.