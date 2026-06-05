La Ferrari a Monaco stupisce anche Verstappen: “Va davvero forte, cercheremo di avvicinarci”. Ma a frenare l’entusiasmo ci pensa Leclerc, che in casa prima fatica e poi spiega il perché

Poi, senza alzare troppo le aspettative, lancia la sfida: “Siamo contenti di dove siamo in questo momento, ma cerchiamo sempre di ottenere il massimo dalla vettura, quindi vediamo cosa riusciremo a fare domani in qualifica”. È stato un inizio promettente, specie rispetto al trend che aveva caratterizzato Red Bull fin qui. Seconda forza, con Max in palla su una pista dove, nonostante abbia vinto solo due volte, è sempre stato velocissimo.

Sarà lui il primo avversario, ma forse non l’unico. A raccontarlo alla stampa è Charles Leclerc, meno soddisfatto di quanto ci si potesse aspettare al termine della prima giornata in pista: “La Red Bull, e soprattutto Max, erano molto vicini a noi in FP2, quindi mi aspetto che saranno molto forti. Anche la Mercedes, quando metterà insieme tutto in qualifica, sarà molto vicina. Penso che sarà una qualifica tirata, più di quanto la gente si aspetti”.

Frena l’entusiasmo, poi spiega che a rovinargli in parte la giornata - comunque chiusa in seconda posizione e non lontano da Hamilton, primo con un decimo di vantaggio - è stato lo stesso problema che aveva patito in Canada, ai freni: “Purtroppo, sono due weekend che ho dei problemi e al momento sto davvero faticando da quel punto di vista. Stiamo cercando una soluzione, ma finora non l’abbiamo trovata. Continueremo a lavorarci e cercheremo di fare un passo avanti per domani. In FP2 ho semplicemente perso un po’ di fiducia per questo motivo, ma ci stiamo lavorando”.