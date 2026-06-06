Anche a Monaco sempre la stessa storia: da favorita la Ferrari delude, ma se attaccate Leclerc dopo l’errore non avete capito niente

Delusione. È questa la sensazione che si ha sentendo parlare Lewis Hamilton e Charles Leclerc al termine delle qualifiche di Monaco. Perché da essere i favoriti, quelli che a tutti i costi avrebbero dovuto sfruttare l’occasione dopo un venerdì a tratti dominato, entrambi si sono visti sorpassare da Kimi Antonelli e Max Verstappen sotto la bandiera a scacchi del Q3.

Fa male, soprattutto perché le stradine del Principato sembravano poter esaltare le caratteristiche della SF-26: qui la potenza pura, vero punto debole della monoposto, conta meno, mentre acquista maggiore importanza il telaio, principale punto di forza del progetto 2026. Nonostante ciò, a festeggiare sono gli avversari e la gara sembra partire in salita, molto più del previsto.

“Credo che gli altri abbiano fatto un passo avanti. In Mercedes hanno ammorbidito parecchio la vettura e si sono avvicinati - ha spiegato Hamilton al termine della sessione a Sky Sport F1 –, mentre noi abbiamo fatto un passo dietro. Non abbiamo cambiato nulla di sostanziale, per cui non so come mai nelle FP3 non siamo stati più così spettacolari nonostante fossimo veloci. In qualifica non so per Charles, ma per me la situazione è stata totalmente diversa, enormemente diversa dalle prove libere. Avevo parecchia ala anteriore che ho dovuto togliere di volta in volta, per cui è stato un po’ strano”.