Signori, a Monaco Kimi Antonelli si è preso il Mondiale 2026 di F1. I perché? Ormai sono parecchi

Trovare le giuste parole per descrivere quanto fatto da Kimi Antonelli a Monaco è complicato. Il più giovane poleman tra le stradine del Principato, il primo poleman Mercedes dal 2019, il secondo italiano di sempre a partire dalla prima casella dopo Jarno Trulli, nel 2004. Ma soprattutto, un pilota che al momento sembra impareggiabile. Perché quello di Montecarlo è uno statement - come direbbero quelli fighi - difficile da negare.

Si dice che nel Principato sia il talento a contare più di ogni altra cosa. Bene, a 19 anni Kimi ha piazzato la sua Mercedes in pole position con un giro da paura, a tratti magico. Non ha sbagliato niente, pur dando tutto. Alle sue spalle ci sono undici titoli mondiali, divisi tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che aveva già battuto in Canada. Qui, però, è diverso.

Per la prima volta in stagione la Mercedes non partiva favorita, con la Ferrari pronta a fare il colpaccio. Dietro la Scuderia c’era Verstappen, in agguato dopo un venerdì solido. E poi c’erano Antonelli e Russell, staccati e in difficoltà con una W17 che a tratti non riusciva nemmeno a rimanere incollata a terra con tutte e quattro le ruote.