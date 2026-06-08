Volete capire la mentalità di Antonelli? Ascoltate papà Marco: “Nel motorsport oggi sei sulla luna, domani sottoterra. Non abbiamo scritto la storia, al massimo un pezzettino”

Pochi mesi dopo, approfittando della rivoluzione tecnica, eccoci qui: il più giovane leader del mondiale, cinque vittorie di fila con tanto di prima nel Principato, cose viste pochissime volte nella storia. Eppure, il mood è sempre e solo uno: restare con i piedi incollati a terra, qualsiasi cosa accada. Per capirlo basta ascoltare le parole di papà Marco, sua ombra nel paddock in quest’anno e mezzo: “Noi siamo gente di motorsport e sappiamo come gira il mondo”, afferma con gli occhi quasi lucidi a Sky Sport subito dopo aver visto il suo Kimi festeggiare la vittoria sul podio di Monaco, prendendosi il giusto tempo fra una frase e l’altra.

“Non è che puoi pensare di essere arrivato perché hai vinto cinque gare. Qui parliamo di campioni che hanno vinto sette titoli mondiali, quindi noi non abbiamo fatto niente fino adesso. Lui è sempre cresciuto con questa mentalità: guardare sempre chi ha fatto meglio, chi va più forte. Bisogna sempre avere paura che ci sia qualcuno in un angolo della terra che, quando sali in macchina, ti sta davanti. L’autostima va bene, ma non bisogna essere troppo presuntuosi, dire ‘sono il migliore’, perché non sai mai cosa succede. Oggi sei sulla luna, domani sei sottoterra. Questa è la filosofia che abbiamo sempre avuto e cercato di trasmettere a Kimi. Penso che il click sia dovuto anche a questo tipo di mentalità”.

Una lezione, a 360°. E nonostante i successi arrivati e che potrebbero arrivare, per Antonelli papà c’è bisogno di ricordare sempre da dove si è arrivati: “Kimi è un ragazzo di 19 anni che ha bisogno di divertirsi. Ieri sera abbiamo deciso di non andare al ristorante, abbiamo approfittato della casa di un nostro amico e ho cucinato io. Abbiamo fatto pasta al tonno e insalata”, racconta sorridendo. “Kimi si è messo a uccidere zanzare con la racchetta elettrica. Noi siamo gente normale, io lunedì vado a lavorare. Sì, abbiamo vinto oggi, ma la nostra vita non è mai cambiata. C’è tanta gente che ha fatto tanto più di lui, quindi deve continuare così. Forse, un giorno potremo scrivere la storia. Adesso abbiamo scritto un pezzettino. È una base per continuare a scriverne altri”.