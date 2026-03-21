Sensacional pole-samba do Brasil: nel crashodromo di Goiania, Di Giannantonio e Bezzecchi davanti al solito Marc Marquez. Male Bagnaia…

Chi, invece, ha dato tutto quello che aveva da dare, forse anche spinto dall’idolo della Roma, Cafù, ad aspettarlo proprio al parco chiuso, è stato Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano torna a mettere le ruote davanti a tutti dopo la prima volta al Mugello nel 2022, quando era con il Team Gresini. “Sono contentissimo – ha detto il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 - perché abbiamo mantenuto la calma. La condizione qui è particolare, ma eravamo sicuri del pacchetto. Da stamattina mi sto divertendo, abbiamo fatto una piccola modifica: ho scelto la moto che andava un filo peggio, ma che mi permetteva di divertirmi di più. La seconda pole in MotoGP? Ci voleva. Sembra che stamattina eravamo tutti sul 18 alto come passo, quindi mi aspetto che siano lì i tempi. Anche se ogni volta diciamo così e poi la Sprint è velocissima. La Q1 mi ha aiutato? Dipende, abbiamo solo fatto tutto giusto”.

E Pecco Bagnaia? Il ritmo ce l’ha e il passo non è male, ma oggi ha sprecato tutto. Perché è finito a terra nel primissimo giro della Q2 e, poi, non ha più trovato il feeling che serve per andare forte su una pista così, dove riuscire a guidare anche sopra i dubbi conta tantissimo. Undicesimo in griglia, quindi, e tutto da rifare un’altra volta dopo il già difficile weekend d’esordio in Thailandia. Gli altri temi di giornata? Le menzioni d’onore sono tutte per Fabio Quartararo, bravissimo a chiudere quarto nonostante tutti i limiti della Yamaha M1, e Jorge Martìn, quinto ma con una caduta rimediata proprio alla fine e mentre stava macinando intertempi da pole. Dietro all’ex campione del mondo l’altra Aprilia di Ai Ogura, le Ducati di Fermin Aldeguer e Alex Marquez, la KTM (l’unica che sembra andare) di Pedro Acosta e la Honda di Johann Zarco a chiudere la top10. Per quanto riguarda gli altri italiani, già detto del pomeriggio d’oro di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi e di quello terribile di Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli non riesce (sempre causa caduta) a andare oltre la quindicesima casella, Luca Marini deve accontentarsi della diciannovesima e Enea Bastianini chiude la griglia dopo un venerdì in cui è addirittura rimasto fuori dal tempo del 108%. Per Bastianini, quindi, un altro fine settimana di inferno che racconta tantissimo sulla vera realtà della KTM RC16 quando in sella non c’è Pedro Acosta, visto che anche Vinales e Binder sono lì con lui a chiudere la classifica.