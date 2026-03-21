“Cercherò di mantenere la calma”: ok la dedica a Senna, ma l’avete capito cosa significhi correre in Brasile per Diogo Moreira? E sul pubblico, le domande a Pelè e la pressione….

Proprio in Thailandia, al debutto stagionale, Moreira aveva già conquistato i suoi primi punti. È alla prima stagione in MotoGP, su una Honda del team di Lucio Cecchinello, e sta ancora imparando. Lo sa lui, lo dice chiaramente: “Voglio vincere, ma non è un obiettivo realistico”, spiega in conferenza stampa. “Dobbiamo capire la moto, dobbiamo migliorare”. Diogo non è uno che si nasconde. È uno che sorride e guarda le cose in faccia.

Questo weekend, però, sarà diverso. Te ne accorgi quando parla del casco che indosserà, che va oltre i soli colori utilizzati da Ayrton: “Per me Senna è un eroe. Gli ho dedicato questo casco per il mio Gran Premio di casa. Nella parte superiore c’è il suo volto. È una dedica, ed è un onore per me indossarlo”. Fin qui, la casella spuntata come quasi tutti. Ma poi c’è dell’altro: “È lui che ha aperto la strada, è andato in Europa, così come anch’io mi sono fatto strada. E voglio seguire le sue orme, quel modo di fare le cose”. Ecco, questa volta di mezzo non c’è solo la nostalgia, ma soprattutto la voglia di partire, arrivare e vincere.

Lo senti anche quando gli chiedono cosa chiederebbe a Senna e a Pelé, se potesse: “Chiederei loro quei consigli che potrebbero darmi sia a livello professionale che personale”. Niente di incredibile, anzi. Semplice, ma al tempo stesso quasi disarmante.