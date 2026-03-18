Niente Hollywood e niente Iannone? Già, eppure il campionato con le Harley in MotoGP, la Bagger World Cup, non è il disastro che sembra

Ti chiedi, a ragion veduta, come possa un campionato simile, con questi costi e queste premesse, durare più di un uomo onesto in Parlamento. Non solo: ti chiedi come abbiano fatto gli organizzatori a mettere insieme tutta questa roba senza rendersi conto di tutti i limiti del caso, dalla mancanza di fascino per questi pachidermi su ruote da parte pubblico fino ai costi altissimi. Domande più che lecite, eppure c’è anche altro. La risposta banale quanto inattaccabile è la stessa che chi guarda le corse può dare a chi invece non le ha mai viste: le hai mai sentite, queste bagger? Le hai mai viste entrare di traverso, lo sterzo chiuso e la gomma che fuma, per poi snocciolare quattro marce producendo un suono che ti entra nel petto? Quando succederà te lo godrai e - se ti piacciono le corse - difficilmente ti rimarrà indifferente, perché la verità è che queste gare con le Harley-Davidson non sono per niente male. Di quel lunedì a Barcellona ricordiamo il gran mal di testa, un piccolo buffet e questi siluri lunghi tre metri e larghi due tuonare sul rettilineo. Non solo nonostante tutto valse la pena svegliarsi, fu anche una bella emozione. Certo, prima che il campionato prenda il via ci vorrà tempo, pazienza e denaro: gli americani di dollari ne hanno, bisognerà capire come sono messi a calma. La loro sfida sarà riempire la griglia il prossimo anno, magari con qualche nome interessante, anche a costo di rimetterci. La vostra, invece, sarà provare a non sorridere quando vedrete passare queste bagger sul rettilineo del Mugello.



L'inaugurazione del campionato è prevista tra un paio di settimane, durante il GP delle Americhe ad Austin, in Texas. Niente di meglio a cui ambire. Seguiranno Mugello, Assen, Silverstone, Aragon e Austria.