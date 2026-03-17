“Valentino Rossi ha di nuovo asfaltato tutti”: Carlo Pernat a MOW anche sulla “paura negli occhi di Marc Marquez”, Goiania e “quella volta in Brasile con Giacomo Agostini furibondo”

Sono passati tanti anni, magari è cambiato tutto…

Sì, sicuramente sarà cambiato, tutto cambia. Non poter essere più al seguito della MotoGP è qualcosa che ogni tanto mi pesa, anche se è stata una scelta comunque non subita ma presa, però non nascondo che se penso che loro saranno in Brasile e io a casa, al massimo a votare per il Referendum, allora un po’ di nervi mi salgono. Perché con il Brasile, ricordi particolari a parte, ho sempre avuto un rapporto speciale.

Cioè?

Lì c’è una passione per i motori incredibile. Pensa che ai tempi di Cagiva c’era un importatore che si chiamava Agrale che aveva un forza vendite impressionante occupandosi anche di Fiat e Brembo e che ci permetteva, nonostante quello fosse il regno di Honda, di vendere qualche migliaio di pezzi. Una volta facemmo un evento con Mamola e c’era un chilometro e mezzo di folla a applaudirlo. Lì è tutto gioia. Io iniziai a andarci nel 1988 al seguito del mondiale, ma, proprio per via di questo importatore, ero spessissimo in una città che si trova a 200km circa a nord di Porto Alegre, posso mapparti locali, ristoranti e night club con la stessa precisione di un GPS.