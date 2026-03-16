Valentino Rossi che parla di Marc Marquez a cena con Lorenzo, Pedrosa e Agostini vale il decimo (per entrambi). E su Bagnaia e Bezzecchi…

La cena, raccontata con un video in questi giorni, è in realtà del settembre scorso, probabilmente a Misano. Quando Marc era letteralmente imbattibile, con Valentino Rossi che ne parla ancora toccando l’argomento Marco Bezzecchi. “Sta facendo un bel lavoro – aggiunge Rossi - ma l’Aprilia va un pochino di meno della Ducati e battere Marc Marquez anche con la moto che va un pochino di meno è impossibile”. Insomma, è ancora sul 93 che va il discorso, con Valentino Rossi che, poi, ammette che in quel momento (e a quanto pare anche in questo 2026) forse l’unico che può creare grane al 93 è proprio Bezzecchi.

"E’ il più in forma è Bezzecchi adesso – ha aggiunto - anche al Ranch va forte, è molto concentrato, vuole vincere. Poi sai cosa? È molto sensibile, bravo a dare indicazioni. E’ un pilota molto irruento, invece è molto bravo a ascoltare la moto, a capirla e a dare le indicazioni necessarie". E, nel frattempo, sono passati un po’ di mesi e s’è voltata stagione, con Bezzecchi che sembra essere cresciuto ancora insieme alla stessa Aprilia. Sarà l’argomento principe della prossima cena?