KTM is the new Yamaha? Pedro Acosta e il paradosso di “andare piano” per arrivare meglio

I numeri di Buriram parlano chiaro: mentre le Aprilia di Martin e Bezzecchi volavano a 345 km/h e Bagnaia rispondeva col medesimo tono, la KTM più rapida — quella Tech3 di Enea Bastianini — si fermava a 342,8 km/h. Acosta e Binder sono rimasti ancora più indietro. Eppure, Acosta l'ultima curva l'ha fatta davanti a tutti nel sabato e dietro solo all’imprendibile Bezzecchi nella gara lunga di domenica. “Esistono molti modi – dice ancora Risse - per aumentare la velocità. Uno di questi consiste nel ridurre un po' i picchi di potenza e sacrificare anche un po' di velocità massima”. In sostanza: meno prepotenza meccanica, più fluidità. Una moto meno "bestia" e più "strument (sic), proprio come Pedro Acosta aveva chiesto a lungo nella passata stagione. Una moto che, anche se sembra assurdo dirlo, ricorda un po’ la Yamaha dei tempi di Valentino Rossi: non capace di velocità assurde, ma più guidabile e morbida tra le curve.

Sarà la stessa filosofia che KTM adotterà anche per la nuova moto da 850cc che debutterà nel 2027? Probabile, almeno stando a quello che si è visto nel test di Jerez con Dani Pedrosa, Pol Espargarò e i test team. Il nuovo motore, stando a quanto è dato sapere, paga circa 30 CV rispetto all'attuale 1000 cc, ma la filosofia del "meno è meglio" sembra aver già contagiato anche il reparto corse del futuro, come ha confermato Heinz Kinigadner, consulente di peso in casa KTM.