Perché il GP del Brasile a Goiania è tutto rovesciato, dalla prima Yamaha (di Toprak Razgatlioglu) al disastro dell’Aprilia di Marco Bezzecchi 

Se le giapponesi sono più avanti del solito probabilmente è perché su questa pista (e soprattutto in queste condizioni) i vantaggi tecnici delle europee faticano a emergere, un po’ come succede quando piove forte e la potenza del motore non conta più. Certo, qui oltre alla pioggia ci sono le chiazze di fango, una pista senza dati, metà del secondo turno passato nel box a sperare che la situazione migliori. Eppure per Toprak Razgatlioglu, che giovedì ha finito il Ramadan, il terzo posto vuol dire tanto, tantissimo. Vuol dire che tutto sommato la moto la sa guidare e che prima o poi capirà come farlo anche in MotoGP, anche se magari non subito. Vuol dire tanto per Jorge Martín, che si sta candidando ad essere la più grande sorpresa di questa stagione. E poi vuol dire tanto per Marc Marquez: potremmo riempire la pista di olio di palma, saponaria, darle fuoco o allagarla e lui sarebbe lì, nei primi cinque, pensando a come migliorare per giocarsi il podio. Ci sono buone probabilità che Bezzecchi e Fernandez si mettano a posto, lo stesso vale per le Ducati di Morbidelli e Di Giannantonio. È vero, i posti sono soltanto due. Eppure in un GP come questo in cui il temporale è dietro l'angolo, l'usura delle gomme non la conosce nessuno e la gara è di 31 giri partire indietro non sarà necessariamente una condanna.



Di certo c’è che proprio come era stato in Thailandia anche il Brasile non ha dato indicazioni chiare e affidabili sui valori in campo, per i quali ci toccherà aspettare la fine di maggio, dopo una manciata di gare europee. Anche se i punti un valore ce l’hanno da subito.