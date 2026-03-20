Delitto di Garlasco: il Tizzoni day? Prima annuncia il suo NO al Referendum poi sbrocca con Milo Infante

“I libri si comprano, ma non si leggono, ci si ferma alla prefazione. Se avete la cortesia di leggere la pagina 45, la pagina 90, la pagina 91 io addirittura ho virgolettato la sentenza di assoluzione di Stasi sulla pedopornografia. Ho sempre detto e scritto di non ritenere centrale per il movente la questione della pedopornografia. Commentate il libro, ma non leggete". Non tarda la risposta di Infante. "Io non faccio recensioni, non posso dire di averlo letto, mi limito alla prefazione, è la prima cosa che si legge, su quella ci siamo fatti delle domande". Insomma, un vero e proprio dibattito sul niente, sull’aria fritta più totale, dove uno da un lato sponsorizza il suo libro, che comunque è una fonte di guadagno, evidentemente. L’altro, il conduttore, ammette di averne letta solo la prefazione, il che è anche comprensibile. Provocato a ripetizione, Infante fa un’altra domanda a Tizzoni: "Lei condivide il pensiero dell’ingegner Reale (consulente informatico dei Poggi, ndr) che sostiene che questa trasmissione, e quindi il sottoscritto, è a libro paga degli avvocati di Stasi?". L’avvocato dice: "Le linee editoriali le decidete voi, ci mancherebbe se lo devo pensare, dovrebbe avere tante risorse". Arriva la replica del conduttore anche a Reale: "Quando noi lo abbiamo invitato lui ci dice di non poter venire perché è consulente di un’altra trasmissione. Noi rispettiamo la sua decisione, ma non accettiamo lezioni né accuse, né insulti. Si può non essere d’accordo con una linea, ma noi non abbiamo una linea, ci poniamo domande, affrontiamo tematiche e le notizie con persone che la pensano in maniera diversa. Non abbiamo tesi precostituite né prendiamo soldi dalla difesa di Stasi, quest’accusa non ce la meritiamo". Insomma, il nulla più assoluto che siamo costretti a sorbirci ogni sera per il timore di esserci persi qualcosa di importante o per comprendere se gli attori in questa che ormai è una serie tv si siano lasciati scappare qualcosa di rilevante per arrivare alla verità sulla morte di Chiara Poggi. L’unica cosa che è incontrollata, però, è la depressione che provoca il seguire tutto questo dibattito che, nonostante sia costruito sul nulla, tiene su gli ascolti, i clic e tutto il resto della baracca.