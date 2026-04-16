Delitto di Garlasco: il colonnello, Marchetto e la Taccia stanotte in caserma? Cassese a MOW: "Me pare 'na stru*zata e le spiego perchè..."

“Le posso rispondere in napoletano – ha esordito al telefono dopo la domanda diretta proprio sulla sua presenza o meno la notte scorsa in caserma a Garlasco – ‘me pare proprio ‘na str*nzata”. Anche perché che c’entra la caserma di Garlasco? Io non sono stato chiamato e quindi smentisco questa indiscrezione, ma se anche fosse stato vero che i magistrati mi abbiano convocato non sarebbe stato di certo in Caserma a Garlasco, ma eventualmente in Procura a Pavia, o nella caserma di Pavia, o anche a via Moscova a Milano. Insomma, di sicuro no in caserma a Garlasco perché c’entra niente. In ogni caso, glielo ripeto, smentisco la voce che sta circolando. Era già successo un’altra volta, all’epoca s’era parlato anche del carabinier Pennini, ma non era vero allora e non è vero questa volta. Immagino pure da dove possano arrivare certe sciocchezze”.