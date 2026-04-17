Sia benedetto il Paese in cui dire a Salvini “ministro della malavita” è da querela ma non da condanna a Saviano (e chiunque altro voglia criticare e offendere i potenti)

La domanda è: è possibile che in nome di quella insignificante differenza qualcuno rischi delle condanne? Possibile che il gioco si svolga intorno a un confine, quello tra la libertà di espressione e la diffamazione, di volta in volta messo alla prova da giudici, vip, politici e avvocati? Sarà forse il caso di accettare il fatto che tra diritto di critica e offesa non vi è soluzione di continuità e che dunque il diritto a parlare si estende naturalmente fino all’offesa? Insomma, si può dire che forse il giudice sbaglia giudicando quel “ministro della malavita” sotto a un post di Saviano “diritto di critica”, perché era chiaramente un’offesa, ma non sbaglia ad assolvere lo scrittore che ha deciso, con cognizione di causa (come fece con quel “bastardi” in diretta televisione su La7 per Giorgia Meloni e suoi gregari), di insultare un potente? Insomma, si può dire che Salvini magari questo soprannome non se lo merita ma che deve incassare e andare avanti, godendosi la carriera, le buche e i ritardi dei treni, tre problemi per la società italiana? Se vi serve un ulteriore indicatore di quanto sia giusto difendere non Saviano, ma il diritto di offendere, anche e soprattutto quando si tratta di certi politici, si noti che il Ministro dei Trasporti ha annunciato di voler querelare nuovamente Saviano ed è ormai assodato che pensarla in modo opposto a Salvini sia garanzia di ragionevolezza.