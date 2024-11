Abbiamo letto "2100. Come sarà l’Asia", il libro di Simone Pieranni (Mondadori) che spiega come sarà il nostro futuro: chip neurali, intelligenza artificiale, big data (e carne coltivata). Siete pronti a vivere come in Blade Runner?

L’obiettivo del volume di Pieranni è semplice: guardare all’Asia, e ai fenomeni che la stanno scuotendo dall’interno, per provare a immaginare come sarà il nostro futuro. Il volume si apre con un tema caldissimo: il cibo. In futuro, a causa della demografia, dei consumi insostenibili e degli effetti del cambiamento climatico – per non parlare di guerre e tensioni internazionale – c’è il rischio di dover fare a meno di non pochi alimenti. Singapore ha iniziato a muoversi per trovare possibili soluzioni: la carne sintetica, o per meglio dire coltivata in laboratorio, meduse, insetti e larve. Significa che ci ritroveremo costretti, obbligati dai “poteri forti”, a consumare questi piatti, apparentemente perfetti per scatenare una nuova ondata di populismo? No: significa che queste sono alcune opzioni da prendere in considerazione qualora fossimo costretti a fare i conti con una futura e lontana carenza di cibo. Un altro tema caldo come il cibo affrontato dal volume di Pieranni: il futuro delle città. Lo sapevate che l’Indonesia sta creando da zero una nuova capitale nella foresta pluviale, Nusantara, (costo stimato: 32 miliardi di dollari) da rendere operativa entro il 2045? Il motivo è semplice: Giacarta, l’attuale capitale, sprofonda alla velocità di 7,5 centimetri ogni anno. Immaginate qualcosa del genere in Italia o in Francia o in Germania: la necessità di costruire una capitale alternativa per far fronte a problemi di natura climatica o anche a fattori quali sovraffollamento o semplice logistica. Sarebbe pressoché impossibile anche solo proporre una soluzione del genere...