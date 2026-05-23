Trump Jr. finanza le “Olimpiadi dei dopati” che si terranno questo weekend. Cosa sono gli Enhanced Games, i Giochi dell'élite tecnologica (che piace a Musk e Peter Thiel) che vuole abbattere i limiti del corpo umano

Lo sport agonistico è mosso da una cosa: spingere l'essere umano al suo limite. Superare i record, essere l'uomo più veloce del mondo, quello che salta più in alto, più in lungo, che nuota più veloce. Lo sport è una continua tensione verso la perfezione umana, del gesto atletico, dell'allenamento, dell'alimentazione, del mindset. Una tensione che incontra un muro apparentemente invalicabile, l'essere umano appunto, e i suoi limiti imposti dalla natura. In America hanno deciso di abbattere questo muro, e come al solito negli States lo hanno fatto in pompa magna. È l'obiettivo degli Enhanced Games, un gigantesco progetto di sport-performance biotech travestito da evento sportivo. In parole semplici, le Olimpiadi dei dopati. Domani a Las Vegas, in un'arena costruita appositamente per l'evento, cinquanta atleti gareggeranno in gare di nuoto, atletica e sollevamento pesi senza controlli antidoping, anzi sotto protocolli farmacologici supervisionati da medici, con l'unico obiettivo di abbattere con la scienza i limite del corpo umano.

A metà tra l'affascinante e l'inquietante, gli Enhanced Games sembrano usciti da una distopia di fantascienza. Nei mesi precedenti all'evento i partecipanti si sono trasferiti in un hotel di lusso ad Abu Dhabi per prendere parte a una preparazione che ricorda l'addestramento del supersoldato di Capitan America. Un'enorme sperimentazione clinica, dove sono stati sottoposti ad un mix di sostanze personalizzate: testosterone e steroidi anabolizzanti, ma anche ormoni come l'EPO, modulatori metabolici, l'Adderall (noto come "droga dello studio") e i peptidi. Tutto sotto l'osservazione e la somministrazione di un team di medici che li ha sottoposti a monitoraggi continui del sangue e supervisione medica costante. Insomma, delle cavie da laboratorio sportive.