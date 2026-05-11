I giornalisti si stracciano le vesti per il “depistaggio politico” della Commissione Antimafia sulla pista nera. Ma cosa dicono i fatti? Il finto “uomo d'onore”, l'archiviazione del 2024 e il dossier "mafia e appalti"

La pista nera è uno dei filoni investigativi sui "mandanti esterni" delle stragi di Capaci e via D'Amelio. L'ipotesi: dietro gli assassinii di Falcone e Borsellino non ci sarebbe solo Cosa Nostra, ma anche soggetti esterni che, per interessi convergenti, avrebbero ordinato o agevolato le uccisioni. Al centro c'è la figura di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, che sarebbe stato presente a Capaci e protagonista di alcuni sopralluoghi pochi giorni prima della strage.

Il castello probatorio poggia su due colonne: Alberto Lo Cicero e Maria Romeo. Lo Cicero è stato un collaboratore di giustizia, autista del boss Mariano Tullio Troia, vicino agli ambienti dell'estrema destra. Avrebbe riferito della presenza di Delle Chiaie in Sicilia nei giorni dell'attentato — ma lo fa solo nel 2007, poco prima di morire, quindici anni dopo l'inizio della sua collaborazione. A corroborare la sua versione ci sarebbe la "nota Cavallo": la testimonianza che la sua ex compagna Romeo avrebbe reso nel 1992 all'ufficiale dei Carabinieri Gianfranco Cavallo.

La tesi è tornata in auge solo nel 2021, quando l'allora procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato — oggi senatore M5S e membro della Commissione Antimafia — ripesca i colloqui del 2007, privi di valore probatorio, tra Lo Cicero e l'ex sostituto Donadio. È stata poi rilanciata più volte dalla trasmissione Report, che nel 2022 ha anche ospitato in prima serata Maria Romeo, che avrebbe svelato e aggiunto elementi rispetto all'interrogatorio con Scarpinato.