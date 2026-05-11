Alla fine Giuli è l'unico che ha avuto 'e palle. Ha fatto un gesto politico contro Fazzolari e chi sbaglia vola dalla finestra

E quindi Alessandro Giuli si è fatto fuori Emanuele Merlino, che si è fatto un po' di cazzi suoi a proposito del documentario su Regeni, a cui sono stati negati i fondi del Mic, confrontandosi - come raccontano i retroscenisti - con Mollicone e non con il suo ministro di riferimento, Giuli appunto.

Repubblica parla di sgarbo a Fazzolari, plenipotenziario di Giorgia Meloni del quale Merlino sarebbe espressione. Ma dove sarebbe lo sgarbo? A mio avviso lo sgarbo lo ha fatto per primo Fazzolari a Giuli, e vi spiego perché.

Tutti sappiamo dello scazzo Giuli-Buttafuoco in cui Giuli si è dimostrato - e giustamente - come espressione del Governo che ha unanimemente condannato la presenza della Russia alla Biennale. Fazzolari - che ha la moglie ucraina - cosa ha fatto? Ha fatto dichiarazioni di principio, ha appoggiato Giuli a parole, ma senza mai arrivare ad una azione politica vera che avrebbe dovuto essere la rimozione di Buttafuoco, che al momento si trova con una Giuria dimissionaria, con l'idea bislacca di fare votare i visitatori (potrebbe anche vincere la Russia) e con la metà degli artisti presenti che rifiutano questo voto popolare (sapendo come può essere influenzato, tipo i gazebo delle primarie).

Mi sembra che nell'assenza di una azione politica vera di Fazzolari, Giuli abbia risposto mettendo sul tavolo le palle. Chi sbaglia deve andarsene. Credo che se Fazzolari dovesse offendersi per la decisione di Giuli di fare volare dalla finestra Merlino renderebbe esplicita una azione di governo vera da una fatta solo a parole: la defenestrazioni di Merlino contro la situazione di Buttafuoco che è ancora al suo posto.

Accusano Giuli di mancanza di esperienza "politica" e invece sembra che l'unico gesto politico lo abbia fatto Giuli. Il resto è fuffa e chiacchiere (e distintivo).