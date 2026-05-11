Cosa sa l’India che noi non sappiamo? Il presidente Modi vuole ripristinare le restrizioni anti-Covid

L’Hantavirus sta facendo preoccupare tutti. Non si capisce bene se vi sia un antidoto o meno, come funzioni il contagio, l’incubazione. Il paziente zero sarebbe l’ornitologo settantenne, ormai deceduto, Leo Schilperoord, che insieme a sua moglie ha visitato una discarica alla periferia di Ushuaia per osservare il caracara dalla gola bianca, una specie di uccelli necrofagi. Nel frattempo, in India, il primo ministro indiano Narendra Modi ha invocato il ripristino delle restrizioni anti-Covid 19, ma per una questione ben più grave del novello Hantavirus. Eh sì, quella mediorientale. Donald Trump proprio in queste ore ha rifiutato la controproposta iraniana al piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Tra le richieste iraniane vi era quella di revocare le sanzioni, porre alla fine alla guerra su tutti i fronti e garantire il controllo iraniano su Hormuz. Senza accordo è rimasto, poi, il tema del nucleare. Proprio per questo, Modi ha Hyderabad, come riportato dall’agenzia Tass, ha dichiarato che per i cittadini indiani sarà fondamentale riconsiderare, in sostanza, le proprie abitudini dato che la guerra fra Iran, Israele e Stati Uniti sta avendo delle conseguenze devastanti per il commercio globale. In giornata, infatti, il petrolio è balzato a più del 5%, con il Brent ha superato addirittura i 105 dollari al barile.