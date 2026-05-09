Ufo Files - Ecco due delle foto più inquietanti rese pubbliche da Trump: la stella a otto punte e le testimonianze degli astronauti sulla Luna

Sono arrivate enerdì 8 maggio 2026, quando il Pentagono ha deciso di pubblicare su un sito web governativo, con il font da macchina da scrivere e le immagini in bianco e nero che sembrano uscite da un film di John Carpenter, più di 160 file classificati su UFO, UAP e fenomeni anomali non identificati. E Donald Trump scrive su Truth Social: “Le persone possono decidere da sole, 'CHE DIAVOLO STA SUCCEDENDO?’” Ecco: è questa la domanda. Non "esistono gli alieni?". Non "ci hanno mentito per decenni?". La domanda ora è più semplice, più vertiginosa, e in qualche modo più inquietante: che diavolo stiamo guardando nelle immagini ufficiali rilasciati dal governo americano?

Il programma si chiama PURSUE — Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Il Dipartimento della Guerra ha un sito web, war.gov/ufo, dove stanno caricando materiali su base continuativa, "ogni poche settimane". Nessuna clearance richiesta. Accesso libero. Il pacchetto iniziale include 162 file tra FBI, Dipartimento della Difesa, NASA e Dipartimento di Stato. Ci sono cavi diplomatici dall'ambasciata americana in Tagikistan del 1994, rapporti di avvistamenti sul Mar Egeo del 2023, un oggetto a forma di diamante che viaggiava a 434 nodi. C'è un pilota che sopra il Mediterraneo descrive un oggetto "triangolare e metallico" a 25.000 piedi. Il Pentagono precisa che i file pubblicati riguardano casi che il governo considera tuttora aperti, oggetti che "per vari motivi non hanno potuto essere spiegati con certezza". Non è una dichiarazione di esistenza aliena. È, formalmente, un'ammissione di ignoranza istituzionale.