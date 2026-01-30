“Il blocco alle trasferte a tutti i tifosi? Non esiste in uno Stato di diritto”. Carolina Morace (ex Nazionale femminile) sugli ultras e la punizione collettiva: “Scelta di comodo”

Onorevole Morace, bastano gli eventi delle ultime settimane per giustificare il provvedimento del Viminale?

È una decisione assolutamente eccessiva che colpisce in maniera indiscriminata chiunque. Meno di un tifoso su diecimila viene arrestato per motivi legati o connessi al calcio. È un modo per nascondere delle lacune e l’incapacità di punire i reali responsabili. In uno Stato di diritto dovrebbe essere normale. La punizione collettiva, al contrario, non è dovrebbe esistere.

Il garantismo è tema caro alla destra. In questo caso sembra venire meno.

Lo vediamo tutti i giorni come interpretano le leggi. Anche il diritto internazionale ormai viene utilizzato con doppi standard inaccettabili. Punire tutti invece di individuare e sanzionare i veri responsabili è un ulteriore danno. Non possiamo colpire un’intera comunità di tifosi. Così priviamo loro della libertà di muoversi, di andare in trasferta, di seguire la propria squadra del cuore. Credo che il punto, però, sia la mancanza di competenza.

Sono scene già viste in passato, quando lo scontro tra ultras e Stato era ancora più violento.

In questo caso non parlerei nemmeno di ultras perché anche qui rischiamo di generalizzare. Ci sono molti ultras che hanno un codice di comportamento e che rispettano le regole. Si tratta di prevenire e limitare episodi come quelli visti sull’A1. Il daspo è uno strumento rapido ed efficace, ma la sanzione generalizzata è una scelta di comodo che certamente non risolve il problema.

I club cosa devono fare?

Le società devono collaborare, ma anche loro non possono sostituirsi allo Stato. Sono le istituzioni a dover garantire lo svolgimento di una manifestazione senza intoppi. I club da tutto questo subiscono un danno d'immagine, sportivo ed economico. Vanno tutelati, certo, ma togliere la passione ai tifosi è ingiusto. Ci sono già dei costi elevatissimi per le famiglie che vogliono portare i figli a fare sport, gli abbonamenti televisivi sono altrettanto dispendiosi. Sono tutti fattori che allontanano dallo sport. Impedire alle persone di vedere una partita dal vivo è l’ennesimo colpo alla cultura sportiva.