Davvero avevate dei dubbi sul passaggio di Fabio Quartararo alla Honda? Beh, beccatevi questo video del Diablo che arriva a Sepang

30 gennaio 2026

Dorna smette di fare la mamma e comincia a fare la suocera, accendendo la telecamera proprio dove non dovrebbe: Quartararo arriva a Sepang, prova a non dire nulla e finisce per dire tutto. Altro che indiscrezioni, qui siamo al trailer del 2027 mentre il 2026 deve ancora partire. E sì, il paddock ha già cambiato pagina

Foto di: MotoGP

di Emanuele Pieroni Emanuele Pieroni

Un tempo Dorna aveva il ruolo di “proteggere” mediaticamente i piloti e tutto ciò che accade dietro le quinte del paddock. Adesso, a quanto pare, non è più così, visto che il passaggio di Fabio Quartararo l’ha praticamente annunciato Dorna stessa pubblicando un video sul profilo Instagram della MotoGP che lascia spazio zero a ogni tipo di interpretazione. Nel filmato, Fabio Quartararo è beccato mentre arriva a Sepang. Abiti civili, faccia distesa e aria di uno che proprio non si aspettava di trovare un microfono e una telecamera lì.

Ma è vero, gli chiedono dopo che ieri la notizia aveva fatto il giro del mondo, che sarai un pilota Honda. “restiamo concentrati sul presente” – prova a rispondere il francese, tradendo, però, l’imbarazzo di chi vorrebbe dire “sì” ma non può. L’intervistatore lo incalza pure, ma Quartararo si limita al gesto della bocca cucita. E tanto basta quanto una ufficialità formalizzata, visto che è ormai palese e evidente che questo sarà l’ultimo anno del numero 20 sul cupolino di una M1.

Fabio Quartararo, quindi, è stato il primo vero movimento di mercato in vista del 2027? La risposta è no: è stato Marc Marquez, proprio come ampiamente previsto da tutti quelli che seguono con un minimo di attenzione la MotoGP. Perchè se è ver che da Borgo Panigale non sono arrivate ufficializzazioni, è altrettanto vero che l’accordo trovato tra Marc Marquez e Ducati è ormai il più svelato dei segreti. Il nodo in Ducati riguarda, semmai, le sorti di Pecco Bagnaia, che molti davano in partenza verso Yamaha e che, adesso che l’accordo con Iwata l’ha trovato Jorge Martìn, potrebbe accasarsi in Aprilia. Sembra, infatti, che sulla Ducati del Team Lenovo sia destinato a finirci Pedro Acosta, anche se c’è niente di definito ancora e anche se, pure oggi a Sepang, KTM ha ribadito che proverà in tutti i modi a “trattenere” il giovane pilota spagnolo.

Intanto, nella nuova narrazione voluta da Liberty Media – e quindi anche da Dorna – la mercatomania è stata definitivamente sdoganata, visto che è stato lo stesso profilo social della MotoGP a lanciare una sorta di sondaggio in cui chiunque potrà fare il proprio pronostico sulla griglia 2027. Il punto, però, è che deve ancora cominciare il 2026. E in molti, oggi, non possono non chiedersi che stagione ci apprestiamo a vivere, tra separati in casa già annunciati e paddock interamente proiettato al 2027 anche dal punto di vista tecnico, visto che le moto subiranno la rivoluzione del nuovo regolamento. Sarà comunque lo spettacolo che gli appassionati meritano?

