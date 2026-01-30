Davvero avevate dei dubbi sul passaggio di Fabio Quartararo alla Honda? Beh, beccatevi questo video del Diablo che arriva a Sepang

Fabio Quartararo, quindi, è stato il primo vero movimento di mercato in vista del 2027? La risposta è no: è stato Marc Marquez, proprio come ampiamente previsto da tutti quelli che seguono con un minimo di attenzione la MotoGP. Perchè se è ver che da Borgo Panigale non sono arrivate ufficializzazioni, è altrettanto vero che l’accordo trovato tra Marc Marquez e Ducati è ormai il più svelato dei segreti. Il nodo in Ducati riguarda, semmai, le sorti di Pecco Bagnaia, che molti davano in partenza verso Yamaha e che, adesso che l’accordo con Iwata l’ha trovato Jorge Martìn, potrebbe accasarsi in Aprilia. Sembra, infatti, che sulla Ducati del Team Lenovo sia destinato a finirci Pedro Acosta, anche se c’è niente di definito ancora e anche se, pure oggi a Sepang, KTM ha ribadito che proverà in tutti i modi a “trattenere” il giovane pilota spagnolo.

Intanto, nella nuova narrazione voluta da Liberty Media – e quindi anche da Dorna – la mercatomania è stata definitivamente sdoganata, visto che è stato lo stesso profilo social della MotoGP a lanciare una sorta di sondaggio in cui chiunque potrà fare il proprio pronostico sulla griglia 2027. Il punto, però, è che deve ancora cominciare il 2026. E in molti, oggi, non possono non chiedersi che stagione ci apprestiamo a vivere, tra separati in casa già annunciati e paddock interamente proiettato al 2027 anche dal punto di vista tecnico, visto che le moto subiranno la rivoluzione del nuovo regolamento. Sarà comunque lo spettacolo che gli appassionati meritano?