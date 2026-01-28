Pedro Acosta all’unveiling della KTM 2026 come Valentino Rossi nel 2021 (non solo per il mercato). E Binder, Bastianini e Vinales…

Se Acosta è il futuro in bilico, Brad Binder rappresenta –almeno per ora e sognando Alex Marquez - la continuità. Il sudafricano arriva da una stagione difficile, forse la più complessa da quando è in MotoGP. Risultati altalenanti, fiducia da ricostruire, una moto che non sempre gli ha restituito quello che chiedeva. “Quando sei in difficoltà – ha detto Aki Ajo - la pressione aumenta molto”, ma Binder quella pressione se l’è portata dietro per mesi, spesso senza dirlo. Ora, però, le prospettive sono differenti e c’è un posto in MotoGP da garantirsi ancora. “Penso che quest’inverno sia stato molto importante per me - ha ammesso il sudafricano - Ho molta esperienza e la sto usando per ricostruire la mia fiducia. La RC16 2026, rispetto a quella dello scorso anno, promette più materiale e meno compromessi”.

Anche per Enea Bastianini il 2026 sarà l’anno della verità. Il 2025, lo dice lui stesso, “è stato un anno complicato”, soprattutto perché sono mancati i punti di riferimento. “All’inizio è stato difficile, non avevo riferimenti – ha spiegato - ma sono comunque riuscito a essere competitivo e il primo podio nella Sprintha rappresentato molto. Questo 2026 sarà differente, perché sono più concentrato sulla moto e sulla squadra. So molto bene dove posso migliorare”. Bastianini parla di motivazione, di voglia di tornare a lottare “per qualcosa di importante” e di una KTM che sente più forte. “Sono curioso di andare a Sepang e vedere la nuova moto per la prima volta – ha concluso - avere una squadra cresciuta in casa è una delle chiavi della MotoGP”. Suona, in qualche modo, anche di promessa per il futuro, con Bastianini che è perfettamente consapevole che lo spazio che Pedro Acosta lascerà vuoto non ha già, come si dice in giro, una ipoteca in favore di Maverick Vinales.

E’ innegabile, però che proprio Maverick Vinales s’è apertamente candidato a diventare il riferimento per KTM. Il lavoro fatto durante l’inverno insieme a Jorge Lorenzo è stato intenso, quasi maniacale. “Ho lavorato sui dettagli tecnici – ha spiegato - per poter esprimere al meglio il mio talento. Sto spingendo al limite per arrivare a Sepang pronto al cento per cento. Ora peso tra i 65 e i 66 chili, la forza è tornata e non ho più dolore. Jorge è un bonus, sto cercando di sfruttare al massimo la sua presenza, mi sta aiutando a migliorare sotto ogni aspetto e io voglio diventare un punto di riferimento per KTM”.