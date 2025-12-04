Jeremy Clarkson che percula la Ferrari di Elkann è una meraviglia, ma anche il trailer di Abu Dhabi in stile Star Wars non ci dispiace

Il solito umorismo alla Clarkson che quest’anno ha colpito più volte grazie a prestazioni che, spesso, si sono prestate allo sfottò perfettamente. Eppure, a fare un po’ di casino è stata anche Canal+ con un trailer per l’ultimo GP da brividi, specie per gli amanti di Star Wars: “Che la Forza sia con loro. Appuntamento all’ultima curva del Gran Premio di Abu Dhabi”. È così che l’emittente francese ha presentato l’ultimo round della stagione, quello decisivo per la lotta al titolo. All’inizio della clip, all’orizzonte di un Lando Norris nei panni di Anakin o Luke Skywalker, si stagliano i due soli di Tatooine, metaforicamente riferendosi ad Abu Dhabi. Subito dopo parte un team radio del pilota McLaren che, con tono preoccupato, chiede “Dov’è Max” con in sottofondo il suono degli allarmi antiaerei usati nella saga, mentre l’ingegnere gli risponde “Non ti preoccupare di lui”.

L’inquadratura passa quindi al casco di Verstappen, con in sottofondo il respiro di Darth Vader insieme alle note della marcia reale: pochi instanti e a prendersi la scena è proprio la Red Bull di Max, accompagnata dal suono del caccia TIE mentre insegue la McLaren di Norris, il favorito alla conquista del titolo. La chiusura, poi, è clamorosa: sulle note di “The Force Theme”, i due sfrecciano inseguendosi con l’inquadratura che continua a modificarsi tra on-board e riprese televisive a 360°.