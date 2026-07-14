Daniele Cancedda si è davvero impiccato? Il gip si oppone all’archiviazione: omissioni nelle indagini, un testimone inascoltato e una donna sparita nel nulla

“Il nostro punto di partenza è stata una relazione che ha formulato il nostro consulente di parte, il professor Bacco”, ci ha spiegato l’avvocato Alfano. “Anche alle Camere nazionali, autopsia alla mano, si è smentita la ricostruzione dal punto di vista scientifico secondo cui si sarebbe trattato di suicidio. Ci sono state tutta una serie di omissioni, ovviamente non volontarie. Capisco il punto di vista della Procura, nel momento in cui un medico legale parla di suicidio, con certezza. Il punto è che, se non si può parlare più di suicidio, allora si deve trattare inevitabilmente di omicidio e quindi non si può escludere alcuna pista. Laddove non fossero sentite le persone che abbiamo individuato, li citeremmo con una serie di memorie, le chiameremo noi in investigazione difensiva. In questo momento noi abbiamo fiducia nell’attività del Pubblico ministero e siamo consapevoli che di fronte ad un omicidio verranno poste in essere tutte le attività necessarie per trovare i colpevoli, verosimilmente, ancora a piede libero”.