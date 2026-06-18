Ma chi è il nuovo proprietario del Piacenza Calcio, Kirill Bosov? Ecco da dove proviene la sua ricchezza, c'entra l'impero russo del carbone e il suicidio del padre

Ma andiamo con ordine. Sibanthracite è un colosso dell’estrazione di carbone metallurgico fondato dal padre Dmitry. Stiamo parlando di una catena produttiva che attraversa alcune delle aree più dure della Federazione Russa. Novosibirsk, Kemerovo, fino all’Amur. La capacità di estrazione di Sibanthracite, delle sussidiarie e degli hub logistici da essa controllati raggiunge circa 24 milioni di tonnellate l’anno e ricavi che nel 2019 hanno toccato i 125,5 miliardi di rubli, poco prima della morte di Dmitry. Numeri che raccontano la scala industriale di un gruppo diventato, nel tempo, uno dei poli strategici del settore e dell’intera Federazione Russa. Dopo la chiusura della vicenda ereditaria, Sibanthracite è stata ceduta per circa un miliardo di dollari alla A-Propriety di Aleksander Aldovyan, oligarca russo di origine armena che nel 2024, insieme alle sue società, inclusa Sibanthracite, sono finite nel regime sanzionatorio di Stati Uniti e Regno Unito. Come se non bastasse alcune inchieste internazionali hanno ricostruito una rete di società offshore tra Cipro e Isole Vergini Britanniche riconducibile proprio a Aldovyan. Una utilizzata per la gestione e la movimentazione dei capitali. Un contesto che però è totalmente estraneo a Kirill Bosov, che dal gennaio 2026 è Principal di Alkiva, una holding con base a Monaco e struttura operativa a Dubai, impostata come piattaforma di investimento nel lungo periodo. Parallelamente, Bosov mantiene un ruolo dentro Alltech Investments, la holding che ha accompagnato la transizione successiva alla cessione di Sibanthracite nel 2021.