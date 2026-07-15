Giorgia, forse è arrivato il momento di trovarti un buon portavoce... non puoi fare tutto da sola! Altrimenti questi sono i risultati

Non c’è da stupirsi che le cosiddette preferenze “a metà” siano piaciute a pochi. La risatina di Marta Fascina quando il governo è andato sotto di un voto alla camera la dice tutta sull’umore di chi certamente non avrà un futuro in una prossima legislatura con quell’emendamento alla legge elettorale. Un problema che, in scala ridotta, sta avendo pure Vannacci in Calabria, dove circa mille tesserati si sarebbero strappati la tessera per la mala digestione di Domenico Furgiuele. Ma ecco, anche questa è un’altra storia, perché filmarsi durante il voto favorevole, dando prova plastica agli elettori che allora è davvero la maggioranza a non essere così di destra, è una mossa da manuale che al tempo stesso attizzerà pure i complottari – il generale e la sua rete nascosta – e gli stessi che hanno tradito. D’altronde Forza Italia è sempre più un partito a immagine e somiglianza non più di Silvio Berlusconi, ma dei diktat di sua figlia Marina, che parla da Repubblica e si mostra progressista, inclusiva. Quella stessa Marina che, come una madre che non fa giocare suo figlio con i bambini cattivi di Futuro Nazionale, si dice contraria ad una coalizione con loro. La Lega pure, non ha interesse a estinguersi sotto il peso di una legge elettorale fatta per ridurli ad una fotografia sbiadita di Bossi travestito da Matteo Salvini. Ma ecco, questi sono tutte core-issues che andrebbero perlomeno fronteggiate con una comunicazione vincente. Anzitutto, dopo l’applauso alla ministra Roccella, per la prima volta in parlamento dopo la tragedia del marito, forse, non è stata congeniale quando questa, invece che rifarsi al parlamento, e quindi ai cittadini, su quella riforma ci ha voluto mettere la firma e la faccia di Fratelli d’Italia, quindi di Giorgia Meloni. Per carità, ognuno fa le proprie scelte. Ma il voto segreto serve pure a questo. Ad esempio a non rivendicare come propri passi incerti e al tempo stesso a fuggire subito dopo il fallimento. Oppure a rimanere in silenzio quando verrà fuori che addirittura l’intera legge potrebbe essere anticostituzionale come in molti, sempre più, stanno denunciando. Meloni, poi, qualora fosse passato l’emendamento, sarebbe passata alla storia come la prima donna a fare una legge elettorale contro le donne. In tutto questo disastro… ripetiamo: guerre, Trump, benzina, Pnrr e bla bla Meloni è pure la segretaria di partito. Manca solamente la sua versione come autista di sé stessa, poi siamo veramente a posto. Giorgia, è solo per questo che sta andando tutto in vacca. Lasciati aiutare, anche se sai di non averne bisogno e forse non ne avresti le cose non fossero così complesse. Trovati un buon portavoce.