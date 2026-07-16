Chi si indigna per la condanna di Roggero vuole i “Due Minuti d'Odio” di Orwell

E allora sapete perché questa storia attira a sè tanta indignazione? Perchè l’umanità è arrabbiata, non si sente più sicura, è spaventata. Esattamente come lo era Mario Roggero. E pertanto empatizza, si identifica in lui.

Il problema però non è provare emozioni negative, il problema è far sì che queste emozioni legittimino un omicidio. Il problema è, come al solito, la polarizzazione: schierarsi pro o contro il signor Roggero, illudendosi che si tratti di un caso giuridico con un nome e un cognome. Quando invece quello di Mario Roggero è un caso sociale e per garantire l’ordine sociale lo Stato non avrebbe potuto fare altrimenti.

Chi commette un omicidio riceve una condanna, punto. Il contesto può influire sugli anni della condanna, che infatti in questo caso sono notevolmente ridotti rispetto agli standard giuridici, ma non può sollevare chi lo compie dalla responsabilità.

Uno Stato che non riesce a tutelare degli onesti cittadini ha fallito, ma cittadini che gridano alla vendetta hanno fallito umanamente, perché si sono lasciati abbrutire dalle ingiustizie e si sono dimenticati che per essere umani bisogna dimostrarlo mettendo in atto i valori umanistici, non quelli che vengono applicati nella legge della giungla.

Ma la mente umana è programmata per scegliere la soluzione più facile: se tu mi fai del male devi soffrire/morire. Un’equazione matematica. Peccato che farsi governare dalle emozioni non è un tratto caratteristico delle persone “di cuore”, è una resa, una dichiarazione di impotenza di fronte alle circostanze esterne. E soprattutto la causa di un’epoca di disagio sociale evidente agli occhi di tutti.

Difendiamo chi spara, difendiamo chi picchia per strada perché quelle azioni ci sollevano momentaneamente dalla nostra rabbia. Siamo una società legittimamente arrabbiata. E il confine tra l’essere arrabbiati ed essere assetati di sangue è ormai sottilissimo.

Lo vediamo nella politica che è lo specchio della società. Chi sono i politici che ricevono maggiori consensi? Quelli che trovano un nemico da combattere, fanno leva sulle emozioni degli elettori e ottengono così il potere. Se solletichi la mia paura, la mia rabbia, la mia frustrazione e mi fornisci una soluzione, io ti ascolto, ti seguo, ti voto. Non importa se sia una soluzione che rema contro le regole del buon senso o se contempli la violenza, ciò che è importante è che tu, politico, mi liberi da queste emozioni spiacevoli in cui io non so stare. È una soluzione a breve termine? È una promessa che non verrà mantenuta? Non è importante, perché nel frattempo mi dà sollievo. È la strategia di comunicazione più vecchia del mondo.

Il punto è che noi la soluzione a lungo termine non vogliamo vederla. Perché vedere nel ritorno ai valori umanistici la soluzione significherebbe mettersi in gioco singolarmente come esseri umani, conoscere e saper gestire le proprie emozioni senza farsene governare. Un’evoluzione risolutiva che richiede costanza e capacità di disciplinare la mente, difficile da attuare per noi occidentali.

È più facile fermarsi alla soluzione più semplice e stordire il sintomo anziché scavare per curarne la causa.

È questa la fotografia dell’Occidente contemporaneo: un mondo che guarda continuamente fuori, senza mai guardare dentro se stesso. Perciò ci va bene ciò che richiede meno sforzo. E allora Due Minuti d’Odio saranno sufficienti.