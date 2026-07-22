25 anni fa moriva Montanelli e non ha lasciato quasi nessun erede. La sua brevitas era più potente dei 90 secondi di reel che vi impone l’algoritmo, ma per scrivere come lui serviva la libertà che non abbiamo più

Perché faccio questi nomi? Perché sono autori che hanno chiesto al lettore, di volta in volta, proprio di fidarsi dei loro occhi, un fidarsi che costituiva per Montanelli la priorità assoluta. Una carriera, la sua, da lui stesso amata come solo si può amare l’imperfezione, il lavoro impuro e fragile e quotidiano degli uomini. Come scrive C. S. Lewis, la democrazia è buona perché a nessun uomo si potrebbe affidare il potere assoluto, dal momento che l’uomo ha subìto la Caduta. Lo stesso credo si possa dire del giornalismo per come lo intendeva Montanelli. Nessuna verità assoluta può essere affidata al giornalismo, nessun “fatto”, poiché il giornalista ha subìto la Caduta sociale, la dispersione dell’informazione, le guerre, i falsi, la smemoratezza civile e pure l’odio del popolo, che dai giornali spesso si è sentito trattato da scemo. Montanelli era uno che, per stile e vocazione intellettuale, non ha mai trattato da scemo neanche uno dei suoi lettori. Al contrario, li ha allenati a riconoscere il legame fondamentale tra scrittura e pensiero. Perché se si deve pensare in modo civile si deve anche scrivere in modo civile, cioè tenendo a mente che ogni scrittura comporta una responsabilità e, come tale, qualcuno ne terrà conto. Non gli editori, per carità, lui che abbandonò Berlusconi; né un dio. Ma quel piccolo popolo, quella “nazione” in miniatura che è il pubblico di un giornale. A loro si deve una fedeltà totale che può essere superata solo dalla fedeltà in sé stessi.